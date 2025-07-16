Общество 16.07.2025 в 12:47
Жители Бурятии стали много хулиганить
Число этих преступлений выросло на треть
Текст: Андрей Константинов
В первом полугодии 2025 года в Бурятии зарегистрировали на 5,4% меньше преступлений, чем в аналогичном периоде 2024 года (8 329 против 8 802). Такие данные озвучили сегодня в республиканской прокуратуре.
В частности, сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений (-4,6%), убийств и покушений на убийство (-1,4%), причинений тяжкого вреда здоровью (-32,5%), разбоев (-35%), краж (-14%), грабежей (-8,5 %), а также преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия (-17,7%).
Снизилось число преступлений, совершенных в общественных местах (-1,9%), в состоянии алкогольного опьянения (-16,5%).
В то же время правоохранители отмечают рост мошенничеств (+19,7%), хулиганств (+36%), преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (+1,4%).
Число краж, содеянных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, сократилось на 23,4% (с 526 до 403). Количество мошенничеств, напротив, возросло на 24,6% (с 1247 до 1554). Причиненный этими преступлениями ущерб превысил 285 миллионов рублей.
Также серьезно выросла подростковая преступность. Несовершеннолетними либо при их соучастии совершено 255 преступлений против 185 за аналогичный период прошлого года.
В частности, сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений (-4,6%), убийств и покушений на убийство (-1,4%), причинений тяжкого вреда здоровью (-32,5%), разбоев (-35%), краж (-14%), грабежей (-8,5 %), а также преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия (-17,7%).
Снизилось число преступлений, совершенных в общественных местах (-1,9%), в состоянии алкогольного опьянения (-16,5%).
В то же время правоохранители отмечают рост мошенничеств (+19,7%), хулиганств (+36%), преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (+1,4%).
Число краж, содеянных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, сократилось на 23,4% (с 526 до 403). Количество мошенничеств, напротив, возросло на 24,6% (с 1247 до 1554). Причиненный этими преступлениями ущерб превысил 285 миллионов рублей.
Также серьезно выросла подростковая преступность. Несовершеннолетними либо при их соучастии совершено 255 преступлений против 185 за аналогичный период прошлого года.
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