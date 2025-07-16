Жители Бурятии стали много хулиганить

В первом полугодии 2025 года в Бурятии зарегистрировали на 5,4% меньше преступлений, чем в аналогичном периоде 2024 года (8 329 против 8 802). Такие данные озвучили сегодня в республиканской прокуратуре.В частности, сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений (-4,6%), убийств и покушений на убийство (-1,4%), причинений тяжкого вреда здоровью (-32,5%), разбоев (-35%), краж (-14%), грабежей (-8,5 %), а также преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия (-17,7%).Снизилось число преступлений, совершенных в общественных местах (-1,9%), в состоянии алкогольного опьянения (-16,5%).В то же время правоохранители отмечают рост мошенничеств (+19,7%), хулиганств (+36%), преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (+1,4%).Число краж, содеянных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, сократилось на 23,4% (с 526 до 403). Количество мошенничеств, напротив, возросло на 24,6% (с 1247 до 1554). Причиненный этими преступлениями ущерб превысил 285 миллионов рублей.Также серьезно выросла подростковая преступность. Несовершеннолетними либо при их соучастии совершено 255 преступлений против 185 за аналогичный период прошлого года.