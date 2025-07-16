Свыше трёх тысяч жителей Бурятии покусали клещи

В Бурятии зафиксировали свыше трёх тысяч жителей, покусанными клещами, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Между тем, согласно данным ведомства, в середине июня их количество не достигало и двух тысяч.

- На 16 июля за медицинской помощью по поводу укусов клещами обратилось 3252 человека. Укусы были зафиксированы во всех районах республики и окрестностях г. Улан-Удэ. Акарицидные обработки территорий мест массового отдыха и пребывания населения, летних оздоровительных и образовательных организаций продолжаются. На сегодня обработано уже более 3440 гектаров территорий, - сообщили в Роспотребнадзоре Бурятии.

Против клещевого энцефалита в 2025 году было привито более 88 тысяч человек, в т.ч. более 38 тысяч детей.

Напоминаем, что в случае присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться в ближайшую медицинскую организацию. В районах – это ФАП, пункт скорой медицинской помощи или поликлиника ЦРБ, а в Улан-Удэ – в приемное отделение Республиканской клинической инфекционной больницы по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 9а.

Фото: loon.site