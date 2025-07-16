В Бурятии капитально отремонтировали шесть мостов

На региональной дороге Монды–Орлик в Окинском районе капитально отремонтировали шесть мостов. Старые деревянные конструкции демонтировали, а взамен установили современные водопропускные трубы, устроили дорожное покрытие и металлическое барьерное ограждение. Сегодня объекты находятся в высокой степени готовности и в скором времени будут введены в эксплуатацию.

- Капремонт мостов в Окинском районе стартовал в 2024 году. Сегодня капитально отремонтирован мост через р. Эхэ-Хайгас, а также другие мосты. Также, продолжается ремонт на мосту на 124 км через р. Горная Речка. Ввод в эксплуатацию состоится в конце 2025 года, - прокомментировали в пресс-службе минтранса.

В ведомстве уточнили, что в 2025 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» планируется капремонт и ремонт 29 мостов в 13-ти районах. Их общая протяженность составит более 850 метров.

Фото: минстранс Бурятии