В Бурятии похороненный фонд восстал из мертвых

Недавно власти Бурятии поделились радостной новостью: проблема обманутых дольщиков решена. Больше некого спасать, а значит, и Фонд поддержки граждан - участников долевого строительства, созданный в республике специально для этой цели, больше не нужен. Запустили процедуру ликвидации, и - почти получилось. Если бы не бдительность некоторых товарищей, которые справедливо заметили, что у Фонда остались весьма жирные финансовые обязательства. И если бы его успели «грохнуть», то отвечать по ним было бы некому.Проблема обманутых дольщиков захлестнула Россию примерно к середине десятых годов. Хитрые застройщики собирали с людей деньги, обещали им квартиры, после чего банкротились и разводили руками: денег нет, квартир тоже.Спустя много лет подобного беспредела власти додумались изменить закон. Именно тогда появились эскроу-счета. То есть сегодня деньги дольщиков лежат на специальных счетах, откуда их украсть практически невозможно. Таким образом покупатели квартир защищены, а застройщики вынуждены достраивать свои объекты, иначе все деньги у них отберут и раздадут покупателям.Но вернемся в 2016 год, когда проблема обманутых дольщиков в Бурятии обострилась настолько, что они собрались возле здания Хурала с плакатами «Верните наши деньги», «Прекратите административный строительный беспредел» и так далее.– Мы обманутые дольщики Улан-Удэ. Здесь стоят дольщики нескольких застройщиков, таких как «Байкалжилстрой», «Зодчий», «Домстройкомплект» и «Тамир». Мы уже вынуждены устраивать митинги, потому что власти нас не слышат и не видят, – говорила тогда дольщица Евгения Ненашева.Позже случались еще протесты. Но дело сдвинулось не сразу. Проблему решали буквально в ручном режиме – на специальной комиссии при главе Бурятии. И только потом появился региональный Фонд поддержки граждан - участников долевого строительства, который и взял на себя обязательства либо достроить дома и раздать людям обещанные квартиры, либо выплатить компенсации за упущенное жилье. Справедливости ради надо отметить, что создание подобного Фонда придумано не нашими властями. Сначала такой Фонд появился на федеральном уровне, позже они появились и в регионах - наши чиновники просто вовремя отреагировали.Но тут начались скандалы. Так, в 2021 году, когда уже происходили выплаты компенсаций, выяснилось, что дольщики одного из домов получили суммы, которые на 25% ниже среднерыночных цен в Улан-Удэ на жилье аналогичного класса. В республиканском Фонде тогда заявили, что они к этому отношения не имеют – оценку проводят на федеральном уровне. И пошли защищаться в судах.А судов было немало. Например, в 2022 году дольщики, вложившиеся в строительство жилого комплекса «Молодежный», тоже получили слишком низкие компенсации, которых не хватило на покупку жилья.К примеру, возмущенная суммой компенсации супружеская пара отправилась в суд и потребовала установить рыночную стоимость жилого помещения общей площадью 38,98 кв. м в размере 2,6 млн рублей и обязать ответчиков – Фонд поддержки граждан - участников долевого строительства на территории Республики Бурятия - выплатить разницу в размере 1 025 616 рублей. Впрочем, неудачно. Оказалось, что закон не на их стороне. И все, что остается, это радоваться, что получили хоть что-то.Но не все после «боев» с Фондом ушли проигравшими. В 2023 году одна из дольщиц, уже осознавая, что компенсация не самый выгодный вариант, потребовала вернуть ей квартиру в доме, который на тот момент уже успели достроить. Фонд почему-то решил лишить горожанку такого права, но суд встал на ее сторону.Это лишь несколько конфликтов, но они описывают отношения Фонда с дольщиками, которых он должен был защищать.И вот со скрипом и скандалами, с судебными разборками и возмущениями к концу прошлого года проблему обманутых дольщиков в Бурятии все же решили. Все 15 проблемных объектов удалось сдать.- В процессе завершения строительства всплывали прежние строительные огрехи, но наши подрядчики исправили недочеты, и мы передали жителям их долгожданные квартиры. Таким образом, благодаря работе Фонда и поддержке федеральных и региональных органов власти на территории республики были восстановлены в правах более 900 участников долевого строительства, - радостно отчитывался в октябре прошлого года Евгений Луковников, занимавший в то время пост заместителя председателя правительства Бурятии по развитию инфраструктуры.Тогда же было принято решение – в награду за проделанную работу отправить Фонд в расход: ликвидировать организацию за ненадобностью.Поначалу все шло хорошо. По закону ликвидировать Фонд можно только через суд. В качестве палача выступил «папа» (учредитель) Фонда – Минстрой Бурятии. Именно он отправился к Фемиде, чтобы уничтожить свое дитя.«10.07.2020 г. между правительством Республики Бурятия и Фондом защиты прав граждан - участников долевого строительства заключено соглашение о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в Фонд из бюджета субъекта Российской Федерации. На момент заключения соглашения в едином реестре проблемных объектов в Республике Бурятия состояло 18 объектов незавершенного строительства, застройщики которых признаны банкротами. 15 объектов были достроены, участникам строительства трех объектов выплачена установленная законом компенсация», - объяснял позицию министерства его представитель в суде.И суд первой инстанции, недолго думая, согласился со «смертным приговором». Тем более что представители самого Фонда, явившиеся в суд, были не против его уничтожения.Но тут на сцену выходит новый герой - Фонд развития территорий. Это созданная структура, которая объединяет Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства (как федеральный, так и региональные). Фонд развития территорий должен забрать все деньги, документы и имущество двух вышеупомянутых фондов, чтобы потом заниматься вопросами развития инфраструктуры.Поэтому представитель Фонда развития территорий написал апелляционную жалобу об отмене ликвидации. По его словам, Фонд защиты дольщиков не отчитался за серьезную сумму – более чем 146 млн рублей, и у него есть гарантийные обязательства перед дольщиками.Минстрой и представители Фонда защиты дольщиков с такими требованиями не согласились: они выступили за то, чтобы поскорее ликвидировать Фонд, несмотря на повисшие в воздухе полторы сотни миллионов. Как говорится, с глаз долой – из сердца вон.Суд же начал разбираться, что это за сумма, откуда она взялась и что вообще происходит. Оказывается, Фонд защиты дольщиков должен был отчитаться перед Фондом развития территорий за проданные объекты. И перечислить всю сумму за минусом расходов на реализацию. Однако на момент рассмотрения дела в суде Фонд, занимавшийся решением проблемы дольщиков, не перечислил Фонду развития территорий те самые 146 млн рублей.«Ликвидация же ответчика… повлечет прекращение обязанности по предоставлению ответчиком отчетности, и Фонд не будет иметь возможности проверить целевое использование бюджетных средств», - решили в Верховном суде.146 млн рублей, которые нельзя проверить, разве не лакомый кусочек? Впрочем, не будем сыпать домыслами, все-таки есть вероятность, что это просто бюрократическая ошибка и чиновники просто плохо считают.В итоге Верховный суд отменил решение суда первой инстанции, и почти бездыханный Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства ожил. Как в фильме ужасов, рука мертвеца вылезает из-под земли и все такое. Сравнение с зомби подходит еще и с той точки зрения, что свои основные функции Фонд выполнять не сможет – защищать-то некого. Зато он сможет ответить перед дольщиками за качество сданных домов и все-таки объяснить Фонду развития территорий и всем желающим, куда делись почти 150 млн рублей.