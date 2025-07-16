Звезда бурятской борьбы вышла замуж за уроженца Китая

Заслуженный мастер спорта России по вольной борьбе Стальвира Оршуш вышла замуж. Как сообщили в министерстве спорта РБ, избранником спортсменки стал аспирант Бурятского государственного университета, уроженец Китая Чжан Чэнцян.Свадьба прошла на родине жениха в Китае. В августе пара отметит это радостное событие в Улан-Удэ.Напомним, Стальвира Оршуш — одна из самых титулованных спортсменок Бурятии, бронзовый, серебряный и многократный золотой призёр чемпионатов России и Европы, победительница Европейских игр и Гран-при Ивана Ярыгина, участница Олимпийских игр в Токио.