Общество 16.07.2025 в 14:35
Звезда бурятской борьбы вышла замуж за уроженца Китая
Свадьба прошла на родине жениха в КНР
Текст: Андрей Константинов
Заслуженный мастер спорта России по вольной борьбе Стальвира Оршуш вышла замуж. Как сообщили в министерстве спорта РБ, избранником спортсменки стал аспирант Бурятского государственного университета, уроженец Китая Чжан Чэнцян.
Свадьба прошла на родине жениха в Китае. В августе пара отметит это радостное событие в Улан-Удэ.
Напомним, Стальвира Оршуш — одна из самых титулованных спортсменок Бурятии, бронзовый, серебряный и многократный золотой призёр чемпионатов России и Европы, победительница Европейских игр и Гран-при Ивана Ярыгина, участница Олимпийских игр в Токио.
Свадьба прошла на родине жениха в Китае. В августе пара отметит это радостное событие в Улан-Удэ.
Напомним, Стальвира Оршуш — одна из самых титулованных спортсменок Бурятии, бронзовый, серебряный и многократный золотой призёр чемпионатов России и Европы, победительница Европейских игр и Гран-при Ивана Ярыгина, участница Олимпийских игр в Токио.
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