Общество 16.07.2025 в 14:51

В Улан-Удэ изменили движение на Коммунистической

Водителей просят быть внимательными
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ изменили движение на Коммунистической
Фото: Комитет по транспорту мэрии
Комитет по транспорту мэрии Улан-Удэ предупредил автомобилистов об изменении схемы движения на улице Коммунистической. Речь идет об участке от улицы Ербанова до улицы Сухэ-Батора. Там, в частности, располагаются здания Верховного и Арбитражных судов, а также правительства РБ.

«На участке введены следующие изменения: осевая линия разметки сдвинута вправо, установлены делиниаторы, нанесены стрелки, указывающие направление движения. Слева организована парковка – нанесена соответствующая разметка и установлены знаки», - рассказали в Комитете по транспорту.

В комитете обратили внимание, что справа парковка и остановка на этом участке запрещены. За это грозит штраф в размере 2250 рублей, а автомобиль нарушителя может оказаться на штрафстоянке. 
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