В Улан-Удэ изменили движение на Коммунистической

Комитет по транспорту мэрии Улан-Удэ предупредил автомобилистов об изменении схемы движения на улице Коммунистической. Речь идет об участке от улицы Ербанова до улицы Сухэ-Батора. Там, в частности, располагаются здания Верховного и Арбитражных судов, а также правительства РБ.«На участке введены следующие изменения: осевая линия разметки сдвинута вправо, установлены делиниаторы, нанесены стрелки, указывающие направление движения. Слева организована парковка – нанесена соответствующая разметка и установлены знаки», - рассказали в Комитете по транспорту.В комитете обратили внимание, что справа парковка и остановка на этом участке запрещены. За это грозит штраф в размере 2250 рублей, а автомобиль нарушителя может оказаться на штрафстоянке.