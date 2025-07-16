Общество 16.07.2025 в 15:40

В Бурятии лесные пожары тушат даже женщины

Сейчас каждый пятый лесник – представитель прекрасного пола
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии лесные пожары тушат даже женщины
Фото: РАЛХ
В тушении лесных пожаров в Бурятии наравне с мужчинами участвуют и женщины, работающие в лесхозах. Они также имеют удостоверения лесного пожарного и проходят специальное обучение. Об одном таком примере сегодня рассказали в Республиканском агентстве лесного хозяйства. 

Это Анастасия Соснина, которая с 2023 года работает инженером лесопожарной станции в Кабанском лесхозе. В его ведомстве находится территория площадью свыше 350 тысяч гектаров. С начала этого года там было зарегистрировано 17 лесных пожаров. 

- Страшно когда загорается лес, особенно тяжело бороться с торфяными пожарами. Горение действует под землей и только очаг устранён, как может возникнуть новый, уже на другом участке, - рассказывает девушка.

Счёт пожарам, на которых побывала, Анастасия уже не ведёт. С ранцевым лесным огнетушителем за спиной, как и остальные пожарные, она стойко переносит трудности профессии.

- Работаем в условиях задымлённости. Наполняем РЛО и снова к кромке. Больше всего устаёшь именно от передвижений с ранцем за спиной. Ну и конечно, ликвидация пожаров - приоритетная задача. Однажды поехали обновлять баннеры, увидели возгорание и срочно направились на место тушения, - говорит Анастасия.

Как отмечают в РАЛХе, сейчас среди лесников Бурятии женщин немало - около 20% от общего числа. Они занимаются не только оформлением документов, лесовосстановлением, но и участвуют в ликвидации пожаров, а также руководят лесхозами и лесопожарными станциями.
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