Самолёту «Байкал» подобрали новый двигатель

С новым мотором поднялась в небо летающая лаборатория Як-40. Время в полете составило 934 сек. (около 15 минут). Относительная высота – до 700 метров, скорость – до 340 км/ч.В ходе испытаний оценивались характеристики ВК-800 при различных режимах полета. Двигатель на всех этапах руления, взлета, полета и посадки работал устойчиво, - отмечают на Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА).УЗГА разрабатывает ВК-800 по контракту с Минпромторгом для своих же проектов: легкого многоцелевого ЛМС-901 «Байкал», учебно-тренировочного УТС-800, российско-белорусского регионального ЛМС-192 «Освей» и ремоторизации локализованных L-410.О проектах УЗГА, в первую очередь долгожданном «Байкале», ходило много разговоров, - сообщает канал «Пристегните ремни». Появлялась даже информация о закрытии проекта. Но на УЗГА заверяют, что самолет появится в актуальные сроки. И что двигатель ВК-800, который создают для замены недоступного теперь американского, будет даже лучше импортного.В доказательство своих обещаний завод стал активнее показывать ЛМС-901 и ВК-800. Выглядит все это убедительно. Главное, чтобы за ними последовали реальные результаты и самолёт «Байкал» начал перевозить пассажиров в Бурятии в обозримые сроки.