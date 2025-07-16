В Улан-Удэ построят новый трубопровод протяженностью 1000 метров

В МУП «Водоканал» сообщили о старте масштабных работ по прокладке нового трубопровода протяженностью 1000 метров в 106 микрорайоне. Его строительство позволит обеспечить надежное и стабильное водоснабжение новых жилых комплексов, которые активно строятся в Октябрьском районе.

- Мы понимаем, как важна для жителей качественная инфраструктура, поэтому стремимся повысить уровень комфорта и удобства в повседневной жизни горожан. Будем регулярно информировать о ходе выполнения проекта и возможных изменениях в текущем режиме водоснабжения, - сообщили в ведомстве.

По всем вопросам можно обращаться в МУП «Водоканал» по номеру телефона +7 (3012) 37-99-00 или в личные сообщения официального сообщества ВКонтакте.

Фото: мэрия города