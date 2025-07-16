Общество 16.07.2025 в 16:45
Жителя Бурятии лишили выплат за убитого на СВО сына
Этого добилась мать погибшего бойца
Текст: Андрей Константинов
Заиграевский районный суд рассмотрел иск местной жительницы к отцу своего сына. Он погиб на спецоперации, поэтому семье должны были выплатить крупную сумму. Однако мать решила, что мужчина не имеет прав на эти деньги.
В своем иске сельчанка указала, что отец никакого участия в жизни сына в его несовершеннолетнем возрасте не принимал и злостно уклонялся от исполнения обязанностей по его содержанию и воспитанию.
Рассмотрев материалы дела, суд с доводами женщины согласился.
«Ответчик полностью уклонился от исполнения родительских обязанностей по воспитанию и содержанию сына, не заботился о его здоровье, о физическом, психическом, духовном и нравственном развитии, обучении, материально его не обеспечивал, связь с сыном утратил. Указанное свидетельствует о том, что фактические семейные и родственные связи между ответчиком погибшим отсутствовали», - к такому выводу пришел судья.
Учитывая данные обстоятельства, суд постановил иск женщины удовлетворить.
«Принимая во внимание, что истец длительное время одна воспитывала сына, содержала его до совершеннолетия и вырастила защитником Отечества, а также цели, преследуемые государством при осуществлении указанных единовременных выплат в случае гибели военнослужащего, суд счел исковые требования о лишении ответчика права на единовременные выплаты законными и обоснованными», - постановила Фемида.
Как сообщили в пресс-службе Заиграевского райсуда, решение еще не вступило в законную силу.
В своем иске сельчанка указала, что отец никакого участия в жизни сына в его несовершеннолетнем возрасте не принимал и злостно уклонялся от исполнения обязанностей по его содержанию и воспитанию.
Рассмотрев материалы дела, суд с доводами женщины согласился.
«Ответчик полностью уклонился от исполнения родительских обязанностей по воспитанию и содержанию сына, не заботился о его здоровье, о физическом, психическом, духовном и нравственном развитии, обучении, материально его не обеспечивал, связь с сыном утратил. Указанное свидетельствует о том, что фактические семейные и родственные связи между ответчиком погибшим отсутствовали», - к такому выводу пришел судья.
Учитывая данные обстоятельства, суд постановил иск женщины удовлетворить.
«Принимая во внимание, что истец длительное время одна воспитывала сына, содержала его до совершеннолетия и вырастила защитником Отечества, а также цели, преследуемые государством при осуществлении указанных единовременных выплат в случае гибели военнослужащего, суд счел исковые требования о лишении ответчика права на единовременные выплаты законными и обоснованными», - постановила Фемида.
Как сообщили в пресс-службе Заиграевского райсуда, решение еще не вступило в законную силу.
Тегиспецоперация суд