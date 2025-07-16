Жителя Бурятии лишили выплат за убитого на СВО сына

Заиграевский районный суд рассмотрел иск местной жительницы к отцу своего сына. Он погиб на спецоперации, поэтому семье должны были выплатить крупную сумму. Однако мать решила, что мужчина не имеет прав на эти деньги.В своем иске сельчанка указала, что отец никакого участия в жизни сына в его несовершеннолетнем возрасте не принимал и злостно уклонялся от исполнения обязанностей по его содержанию и воспитанию.Рассмотрев материалы дела, суд с доводами женщины согласился.«Ответчик полностью уклонился от исполнения родительских обязанностей по воспитанию и содержанию сына, не заботился о его здоровье, о физическом, психическом, духовном и нравственном развитии, обучении, материально его не обеспечивал, связь с сыном утратил. Указанное свидетельствует о том, что фактические семейные и родственные связи между ответчиком погибшим отсутствовали», - к такому выводу пришел судья.Учитывая данные обстоятельства, суд постановил иск женщины удовлетворить.«Принимая во внимание, что истец длительное время одна воспитывала сына, содержала его до совершеннолетия и вырастила защитником Отечества, а также цели, преследуемые государством при осуществлении указанных единовременных выплат в случае гибели военнослужащего, суд счел исковые требования о лишении ответчика права на единовременные выплаты законными и обоснованными», - постановила Фемида.Как сообщили в пресс-службе Заиграевского райсуда, решение еще не вступило в законную силу.