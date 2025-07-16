Ветерану ВОВ из Бурятии исполнилось 101 год

В минсоцзащите Бурятии рассказали о ветеране Великой Отечественной войны, который перешагнул вековой рубеж. 15 июля Владимиру Артемьевичу Имегенову исполнился 101 год.

- Я родился в 1924 году в деревне Малый Бахтай Аларского района Иркутской области. Окончив 4 класса, выучился на курсах трактористов. Родители рано умерли, поэтому меня воспитала бабушка. С 16 лет начал работать на тракторе в колхозе, - рассказывает ветеран.

В августе 1942 года его призвали в армию. Сначала служил в Забайкальском военном округе, а в 1943 году был направлен на службу в Мальту. В 1945-м, когда начались военные действия с Японией, всю дивизию под командованием маршала Малиновского перебросили в Маньчжурию. Спустя два года, Имегенов вернулся в родное село и до выхода на пенсию работал трактористом, комбайнером совхоза «Нильхайский», с.Апхульта Аларского района Иркутской области.

Вместе с супругой, Имегеновой Розой Иннокентьевной, которая в июле отметила 98-ой день рождения, они вырастили и воспитали шестерых детей. В настоящее время Владимир Артемьевич проживает с супругой и с дочерью Людмилой в селе Аршан Тункинского района.

Фото: минсоцзащиты Бурятии