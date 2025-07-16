Пьяная парочка в Улан-Удэ устроила гаишникам ночное представление

В Улан-Удэ сотрудники Госавтоинспекции задержали нетрезвого водителя и его пассажирку в таком же состоянии. Дама разыграла сердечный приступ, который прибывшие медики не подтвердили, а водитель утверждал, что за рулем вообще был не он.

- Около 00.40 15 июля в чат-бот ГИБДД поступило сообщение от бдительного гражданина о том, что водитель автомобиля «Honda Fit» движется с нарушением ПДД и, предположительно, находится в состоянии опьянения. Полицейские обнаружили вышеуказанный автомобиль в жилом массиве 140Б квартала. За рулем находился явно нетрезвый 38-летний горожанин. В машине также находилась нетрезвая пассажирка, которая препятствовала работе инспекторов. Женщина заявляла о плохом самочувствии, ложилась на асфальт у патрульного автомобиля, громко дискутировала и снимала происходящее на видео, - рассказали в полиции республики.

Полицейские вызвали ей скорую, однако прибывшие медики, подтвердили лишь наличие алкогольного опьянения.

- Задержанный нетрезвый водитель сначала заявлял, что за рулем находился не он, потом стал утверждать, что не передвигался, а просто сидел за рулем. Факт управления транспортным средством подтвержден видео с камер наблюдения. Мужчина освидетельствован в медицинском учреждении, где документально подтверждено состояние алкогольного опьянения и был привлечен к административной ответственности, - добавили в полиции.

Фото: Номер один