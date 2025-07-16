Жители пригорода вынуждены ездить в Улан-Удэ на такси

Жители северного квартала в поселке Сужа жалуются на отсутствие автобусного сообщения с Улан-Удэ. Ближайшая от них остановка находится на расстоянии километра, преодолевать его для пенсионеров не просто. Из-за этого добираться до города они вынуждены на такси. Стоимость поездки при этом составляет 1100 рублей, что серьезно бьет по карманам пожилых людей.По словам сельчан, маршрутный автобус они ждут уже второй год и продолжают надеяться, что вопрос решится положительно.Однако, особой пока надежды на решение проблемы нет.«20 июня состоялось вскрытия конвертов с заявками на осуществление перевозок по маршруту №179 Улан-Удэ – Сужа. Но, к сожалению, ни одной заявки не поступило. Конкурс на право осуществление регулярных перевозок будет продолжен», - прокомментировали ситуацию местные власти в телеграм-канале «Иволга-инфо.24/7».