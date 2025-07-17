Пропавших детей в Улан-Удэ пытаются отследить по камерам

Полиция Бурятии пытается найти двоих пропавших накануне детей – сестру и брата 12-ти и 15-ти лет. Получив информацию, что подростков видели около 20 часов у ТЦ на улице Сахьянова, правоохранители просматривают камеры видеонаблюдения, расположенные поблизости.

Напомним, что заявление о пропаже Анны Слепневой и Вадима Кондратьева поступило в полицию вечером 15 июля. Законный представитель детей сообщил, что они не вернулись с прогулки и до настоящего времени их местонахождение неизвестно.

Фото: полиция РБ