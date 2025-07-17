Общество 17.07.2025 в 09:45

Взял больничный и уехал в Тайланд

Главный врач незаконно оформила больничный знакомому туристу
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Текст: Иван Иванов
Взял больничный и уехал в Тайланд

Главного врача Приаргунской центральной районной больницы Забайкалья осудили за служебный подлог. Она оформила листок временной нетрудоспособности для уже бывшего помощника машиниста из Борзи, пока тот отдыхал в Таиланде и Малайзии. Об этом 16 июля сообщается на сайте прокуратуры Забайкалья.

56-летняя женщина, исполняя также обязанности врача-терапевта, по просьбе друга своего сына фиктивно оформила больничный, а потом продлила его. После того как всё вскрылось, помощник машиниста уволился с работы. Приаргунский районный суд назначил подсудимой штраф в 40 тысяч рублей.

Выявили подлог просто, сравнив базу данных по лицам с оформленными больничными  и теми, кто выехал  за границу в этот период. Выяснилось, что вместо лечения в больнице, турист отдыхал в Тайланде, что недопустимо при оформлении больничного за счёт социального фонда.

Фото: loon.site

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