Взял больничный и уехал в Тайланд

Главного врача Приаргунской центральной районной больницы Забайкалья осудили за служебный подлог. Она оформила листок временной нетрудоспособности для уже бывшего помощника машиниста из Борзи, пока тот отдыхал в Таиланде и Малайзии. Об этом 16 июля сообщается на сайте прокуратуры Забайкалья.

56-летняя женщина, исполняя также обязанности врача-терапевта, по просьбе друга своего сына фиктивно оформила больничный, а потом продлила его. После того как всё вскрылось, помощник машиниста уволился с работы. Приаргунский районный суд назначил подсудимой штраф в 40 тысяч рублей.

Выявили подлог просто, сравнив базу данных по лицам с оформленными больничными и теми, кто выехал за границу в этот период. Выяснилось, что вместо лечения в больнице, турист отдыхал в Тайланде, что недопустимо при оформлении больничного за счёт социального фонда.

Фото: loon.site