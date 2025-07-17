Уникальное дерево из Бурятии внесли в национальный реестр

Недавно это дерево внесли в Национальный реестр старовозрастных деревьев России.











Как отмечают в Республиканском агентстве лесного хозяйства, лиственница — это удивительное дерево, относящееся к хвойным породам, но с одной очень важной особенностью. В отличие от большинства хвойных, лиственница сбрасывает свою хвою на зиму, подобно листопадным деревьям. Именно поэтому она и получила своё название.











Фото: РАЛХ

В Закаменкском районе Бурятии лесники давно наблюдают за деревом, которому около двухсот лет. Эта лиственница поражает не только своим возрастом, но и масштабами. Её высота - порядка 10 метров.- Мы не ожидали, что наша лиственница получит всероссийское признание, просто отправили данные. Тайга Бурятии разнообразна, но всё же в лесах преобладают хвойные породы. Отрадно, что отметили нашу долгожительницу, - рассказал главный лесничий Закаменского лесничества Рабдан Бальжанов.