Общество 17.07.2025 в 10:18

Алименты жителя Бурятии составили почти 1,4 млн рублей

Выплатил он их лишь после убедительной «просьбы» судебных приставов
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Текст: Елена Кокорина
Алименты жителя Бурятии составили почти 1,4 млн рублей

Почти 1,4 млн. рублей задолженности по алиментам выплатил нерадивый отец из Бурятии, опасаясь уголовного преследования. Мужчина с 2015 года должен был поддерживать дочь, ежемесячно перечисляя на ее содержание четверть дохода, вот только родительская совесть его крепко спала.

- Судебный пристав-исполнитель неоднократно предупреждал гражданина о необходимости погашения долга, однако мужчина платить не собирался. Вместо выполнения родительских обязанностей, предпочитал жить с арестованными банковскими счетами и имуществом, а также не иметь возможности выехать за пределы России. Скрываясь от представителей закона, несколько раз объявлялся в розыск.

После очередного нахождения должника было установлено, что он проживает в Прибайкальском районе. Исполнительное производство было передано в местное отделение судебных приставов для исполнения. К этому времени задолженность перевалила отметку в 1,35 млн. рублей, - рассказали в УФССП республики.

Меры принудительного исполнения позволили взыскать лишь незначительную часть долга. В соответствии с существующим законодательством, за неуплату алиментов судебные приставы имеют право возбудить уголовное дело. Это стало поворотным моментом в деле. При проведении судебным приставом доследственной проверки, должник, не желая быть привлеченным к уголовной ответственности, погасил всю задолженность.

- Отметим, после погашения задолженности по алиментам мужчина должен продолжать ежемесячно выплачивать текущие алиментные платежи на содержание дочери до наступления её совершеннолетия. В противном случае ситуация может повториться, - добавили приставы.

Фото:  Номер один

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алименты

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