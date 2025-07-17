Общество 17.07.2025 в 10:30

В Бурятии загадили плодородную землю

На месте наделов сельчан сейчас свалка и заросли сорняков
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии загадили плодородную землю
Фото: Управление Россельхознадзора по Бурятии и Иркутской области
В Бурятии сотрудники Россельхознадзора обнаружили несанкционированную свалку на землях сельхозназначения, расположенных в границах села Нарын-Ацагат Заиграевского района. Выяснилось, что загаженные участки принадлежат физическим лицам.

«В ходе осмотра сельхозземель выявлена несанкционированная свалка площадью 6,4 га и зарастание сорной травой на площади 15 га. Госинспектор взял пробы почвы для определения химико-токсикологических и агрохимических показателей. Образцы направили для исследования в лабораторию», - рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

Проведенное исследование показало, что свалка негативно повлияла на плодородие земли. Превышение химико-токсикологических показателей при этом выявлено не было, кроме валового содержания серы. 

«Законодательство запрещает сброс отходов на почву. Свалки ТБО оказывают негативное влияние на все природные компоненты и наносят невосполнимый ущерб окружающей среде. Они перекрывают и загрязняют земельный участок, выводя из сельхозоборота плодородные почвы», - отмечают в ведомстве.

По итогам проверки собственникам наделов выданы предписания об устранении выявленных нарушений.
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