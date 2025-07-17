В Бурятии загадили плодородную землю

В Бурятии сотрудники Россельхознадзора обнаружили несанкционированную свалку на землях сельхозназначения, расположенных в границах села Нарын-Ацагат Заиграевского района. Выяснилось, что загаженные участки принадлежат физическим лицам.«В ходе осмотра сельхозземель выявлена несанкционированная свалка площадью 6,4 га и зарастание сорной травой на площади 15 га. Госинспектор взял пробы почвы для определения химико-токсикологических и агрохимических показателей. Образцы направили для исследования в лабораторию», - рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.Проведенное исследование показало, что свалка негативно повлияла на плодородие земли. Превышение химико-токсикологических показателей при этом выявлено не было, кроме валового содержания серы.«Законодательство запрещает сброс отходов на почву. Свалки ТБО оказывают негативное влияние на все природные компоненты и наносят невосполнимый ущерб окружающей среде. Они перекрывают и загрязняют земельный участок, выводя из сельхозоборота плодородные почвы», - отмечают в ведомстве.По итогам проверки собственникам наделов выданы предписания об устранении выявленных нарушений.