Пьяный хулиган в Бурятии угрожал взорвать многоквартирный дом

За неудачную шутку о взрыве дома, житель Северобайкальска будет сожалеть целых два года. Именно на такой срок суд ограничил его свободу и назначил целый ряд обязательств и запретов.

Судом установлено, что в январе текущего года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вызвал скорую помощь, чтобы сделать укол снотворного.

- Однако, не дождавшись приезда врачей, из хулиганских побуждений он позвонил в дежурную часть МО МВД России «Северобайкальский» и передал заведомо ложную информацию о намерении взорвать многоквартирный дом, в котором сам и находился. Северобайкальский городской суд назначил мужчине наказание в виде 2-х лет ограничения свободы, - рассказали в прокуратуре республики.

Осужденному был установлен целый ряд обязанностей. Мужчина должен теперь получать согласие уголовно-исполнительной инспекции на изменение места жительства или пребывания. Ему запрещается выезд за пределы Северобайкальска, нельзя покидать место постоянного проживания или пребывания с 22 часов вечера до 6 часов утра следующего дня, а также необходимо ежемесячно являться в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации.

Фото: loon.site