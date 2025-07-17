В Бурятии трассу в селе Десятниково защитят от потопов

«Уже проведены работы по демонтажу старых водопропускных труб на двух участках: 505+415 и 505+535 км. Возведена насыпь объездной дороги, установлены элементы ограждения и временные дорожные знаки. На участке км 505+415 произведено устройство основания под новыми водопропускными трубами, залит фундамент, основание и стены водопропускной трубы. На участке км 505+535 разработан котлован, отсыпано основание из щебеночно-песчаной смеси, началось устройство арматурного каркаса. Все работы идут в плановом режиме и завершаться в установленные сроки в октябре 2025 года», - рассказали в «Южном Байкале».











«Просим водителей соблюдать правила дорожного движения на ремонтируемом участке, а местных жителей благодарим за понимание», - обратились в «Южном Байкале».







Фото: ФКУ Упрдор «Южный Байкал»

В Бурятии подрядчики ФКУ Упрдор «Южный Байкал» продолжают работы на федеральной трассе «Байкал» в селе Десятниково Тарбагатайского района. Там идет обустройство железобетонных водопропускных труб.В ведомстве отметили, что в рамках аварийно-восстановительных работ на этом участке увеличат размер труб для пропуска воды с учетом вероятных паводков, сходов селевых и дождевых потоков с окрестных склонов. Это поможет предотвратить подтопление жилых домов в период сильных осадков. Работы продлятся два года: в этом году установят три трубы, оставшиеся четыре сделают в 2026 году.В самом селе на время работ движение запустили по объездной дороге. Для обеспечения безопасности там установлены временные дорожные знаки, шериф-балка и камеры видеонаблюдения.