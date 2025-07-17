Общество 17.07.2025 в 12:12

Потерявшихся детей в Улан-Удэ нашли у реки

Они сбежали от родителей из-за запрета телефонов
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Текст: Елена Кокорина
Потерявшихся детей в Улан-Удэ нашли у реки

В полиции Бурятии рассказали о завершении поисков детей, пропавших вечером 15 июля. Сестру и брата 12-ти и 15-ти лет нашли у реки.

- Дети выявлены инспекторами по делам несовершеннолетних около 11 часов утра на речке в районе Богородского острова. С ними все в порядке. По предварительным данным, причиной поступка стало нежелание подростков мириться с новыми правилами. Родственники, обеспокоенные чрезмерным увлечением детей цифровыми устройствами, решили ввести более строгие ограничения на использование гаджетов и доступ в интернет, рассказали в полиции республики.

Инспекторы по делам несовершеннолетних призывают родителей и законных представителей вести открытый диалог с детьми.

- Не просто запрещайте, а объясняйте, почему вводятся ограничения. Расскажите о вреде чрезмерного использования гаджетов для здоровья, учебы и общения. Выслушайте мнение ребенка, позвольте ему высказать свои чувства и опасения. Предлагайте и поощряйте другие виды досуга, а также оцените, сколько времени вы сами проводите в телефоне или за компьютером. Сократите свое экранное время, особенно в присутствии ребенка, и покажите, что есть много интересных занятий вне сети, - добавили в ведомстве.

Фото: полиция РБ

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ЗУРХАЙ
с 16 по 22 июля

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