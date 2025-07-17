Археологи нашли в Бурятии древнейшие керамические сосуды

Археологический отряд «Байкальский регион» ИГУ провел исследования в устье реки Еловка в Тункинской долине Бурятии. Сразу под дерном отряд обнаружил комплекс с «рубчатой» керамикой, которая датируется ранним бронзовым веком (возраст – 4-5 тыс. лет). Чуть ниже — керамические сосуды с сетчатым декором, которые относятся к раннему неолиту (7-7,5 тыс. лет).

- Среди находок более низких уровней — изделия из камня и костные остатки фауны. Они концентрировались у неглубоких ям с гальками и отдельными породами. Отряд предполагает, что возраст нижних комплексов может быть древнее 8,5 тыс. лет. Ближе к осени отряд НИЦ вернется в Тункинскую долину, чтобы окончательно определить границы местонахождения Еловка-Нуган I, провести разведку еще на нескольких участках вдоль Иркута и подготовить заключения для органов охраны культурного наследия Республики Бурятия, - рассказали в Тункинском нацпарке.

Фото: ТГ-канал «Тунка. Бурятия»