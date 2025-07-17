Общество 17.07.2025 в 13:54
Жители Бурятии передали пятьсот «стволов» на нужды СВО
Процедура передачи оружия максимально упрощена
Текст: Андрей Константинов
С начала этого года жители Бурятии сдали для отправки на спецоперацию более 150 единиц гладкоствольного оружия. А всего с 2024 года, когда в республике был объявлен оружейный сбор, на СВО передано уже порядка 500 «стволов» и около 9 тысяч патронов. Такие данные озвучили сегодня в Росгвардии.
Речь идет о гладкоствольных охотничьих ружьях 12-го калибра. В том числе многозарядных с помповой или полуавтоматической системой перезарядки, которые обладают высокой ударной мощью. Такие ружья обладают поражающей способностью и достаточной дальнобойностью, чтобы успешно сбивать небольшие низколетящие беспилотники.
- Процедура передачи оружия максимально упрощена. Граждане, изъявившие желание передать свое личное оружие, могут обратиться в районные подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по месту жительства с заявлением об отказе от права собственности на оружие, имея при себе паспорт, само оружие и разрешение на него, - отметил сотрудник ЦЛРР Управления Росгвардии Дмитрий Мешков.
Речь идет о гладкоствольных охотничьих ружьях 12-го калибра. В том числе многозарядных с помповой или полуавтоматической системой перезарядки, которые обладают высокой ударной мощью. Такие ружья обладают поражающей способностью и достаточной дальнобойностью, чтобы успешно сбивать небольшие низколетящие беспилотники.
- Процедура передачи оружия максимально упрощена. Граждане, изъявившие желание передать свое личное оружие, могут обратиться в районные подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по месту жительства с заявлением об отказе от права собственности на оружие, имея при себе паспорт, само оружие и разрешение на него, - отметил сотрудник ЦЛРР Управления Росгвардии Дмитрий Мешков.
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