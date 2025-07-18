Жители Бурятии не доживают до обещанных компенсаций

8 июля в нашей стране чествовали строителей Байкало-Амурской магистрали - людей, возводивших одну из самых грандиозных железных дорог в истории. Среди них Анатолий Гаськов, посвятивший БАМу 25 лет своей жизни. Но сегодня, в 71 год, он остался без надежды на собственное жилье.В последние годы власти развернули активную работу по модернизации БАМа. ОАО «РЖД» подписало соглашение о строительстве второго Северомуйского тоннеля. Будут строиться тысячи километров новых путей и т. д. К работам привлечено множество людей. Их можно назвать новыми бамовцами. Они увлечены работой и оптимистичны, как и их предшественники, которые строили Байкало-Амурскую магистраль в советские времена.Однако, слушая поздравления, они должны знать, что не всем, кто строил БАМ, радостно в этот праздник. Должны помнить о своих предшественниках - рабочих, которые отдали великой стройке, объекту мирового масштаба лучшие десятилетия своей жизни, но по итогу остались буквально ни с чем…При нашем знакомстве с Анатолием Ивановичем Гаськовым его голос дрожал. Оно и понятно. Бамовская эпопея преподнесла ему жестокий урок, оставив на старости лет без крыши над головой.Несмотря на то, что он посвятил четверть века работе на БАМе, сегодня ему никак не удается добиться выдачи социальной выплаты для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий.Момент завершения своей бамовской трудовой деятельности мужчина встретил в продольном металлическом вагончике площадью около 17 квадратных метров. В таких жили бамовцы.Анатолий Гаськов приехал на Байкало-Амурскую магистраль работящим молодым человеком в расцвете сил. Это был август 1979 года.- Сначала я работал водителем-горноспасателем в Северобайкальске. С армии пришел в 1975 году, несколько лет провел в Усть-Баргузине и потом уже на БАМе. Женился как раз, - вспоминает те времена наш собеседник.Практически всю свою бамовскую биографию он работал водителем на предприятиях до самого 2004 года. При этом трудился хорошо. В 1986 году ему вручили государственную награду - медаль «За строительство БАМа».Бамовец неоднократно менял свое временное жилье. В какой-то момент вместе с супругой даже был вынужден кантоваться у тестя с тещей. Но по итогу оказался прописан в металлическом вагончике на просторах Северобайкальска.Отапливался железный дом электричеством. Однако, чтобы пережить северную зиму, вагончик с двумя скромными окошками был дополнительно утеплен пенопластом, стекловатой и прочими подручными средствами. Среди признаков «стальной роскоши» наш собеседник выделяет еще небольшой тамбур, где он зачастую оставлял одежду.- Некоторые ставили печки, но у меня вагончик был маленький, неудобный для этого. Стояли наши металлические дома рядами. Потом многие поуехали. На машину зарабатывали и уезжали. А оставленные вагончики передавали другим, такая вот жизнь была, - вспоминает Анатолий Гаськов.Микрорайон вагончиков называли БТС. Даже по неприхотливым советским меркам, это было неказистое, непрестижное жилье. Но многие люди на БАМе жили именно так. И мечтали, что когда-нибудь у них будет нормальный дом. Вот только, как показала практика, мечты не всегда сбываются…Стоит отметить, что наш герой участвовал среди прочего даже в строительстве знаменитого Северомуйского тоннеля. Да и в целом работал на машинах от ГАЗ-66 до МоАЗ.- На МоАЗе возил породу на строительстве тоннелей. 20-тонный МоАЗ. У него кузов поднимался, как у самосвала. А последние годы я проработал на автобусе. Возил людей на работу. Днем отвозил грузы туда, куда направят, обеды возил туда-сюда. А вечером людей развозил по домам, - говорит бамовец.Наверное, столь опытный сотрудник советской закалки и мог бы уехать из Бурятии, но предпочел остаться.- Вдоль Байкала построили четыре тоннеля, и предприятие перебазировалось в Подмосковье, в Серпухов. Тогда многие уехали, кто-то был из Центральной России, кто-то с Украины, кто-то с Предуралья... А я же местный, вот и остался здесь, - вспоминает он, отмечая, что сначала работал в 16-м отряде (тоннельный отряд № 16 - Прим. ред.), примерно до начала перестройки.Два года наш собеседник отработал в Таксимо, потом его перевели назад на базу, в Северобайкальск (семья оставалась в Северобайкальске. - Прим. ред.). Гаськов по большей части возил грузы в Усть-Мую, Северомуйск, снабжал северян продуктами и другими нужными товарами. Грузы приходили партиями, которые развозили по складам и магазинам. Много километров намотал по северным просторам республики.Так получилось, что семейная жизнь потерпела крушение. И вот уже много лет одинокий пенсионер ждет северной жилищной субсидии, стоя в очереди.Недавно Анатолий Гаськов вновь обратился в Министерство строительства Бурятии, надеясь наконец получить обещанную субсидию на жилье. Ответ оказался сухим и безрадостным: «Права граждан, выезжающих (выехавших) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, регламентируются Федеральным законом от 25.10.2003 № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей». Далее чиновники сообщили, что он стоит в очереди с 12 марта 2007 года — уже 17 лет. А его номер в списке пенсионеров 1110.Порядок получения жилищных субсидий строго регламентирован: очередь формируется по дате подачи заявления и присвоенному номеру. Однако на практике ветераны БАМа сталкиваются с жестокой математикой.В дополнение к федеральному закону в Бурятии приняли региональный закон, который установил, что 70% федеральных средств на жилищные сертификаты для переселяющихся с Севера республики предназначаются инвалидам I - II группы и инвалидам с детства, родившимся на Севере. На категорию «пенсионеры» приходится 20%. На категорию «работающие» - 10%.При этом количество сертификатов для пенсионеров с каждым годом сокращается. Если сейчас в очереди 1110 человек, а ежегодно выделяют всего 15 субсидий, то ждать придется 74 года. Для 72-летнего Анатолия Гаськова это означает одно: государство его попросту похоронит раньше, чем выполнит обещание.- Я уже веру потерял. Мне осенью исполнится 72 года. Сначала у меня очередь была 300-я. Однажды зимой она у меня оказалась не то 600-я, не то 700-я. А сейчас уже дальше - 1000-ная, все удаляюсь и удаляюсь, - сокрушается бамовец. - Мне отвечают, что люди подавали заявления раньше меня и поэтому сейчас стоят выше в списке.Как вспоминает наш собеседник, однажды он даже «пропал» из очереди. В своем ответе Минстрой Бурятии указал, что в рамках данных субсидий внеочередное предоставление жилищных сертификатов федеральным законодательством не предусмотрено.«Социальная выплата на улучшение жилищных условий выделяется в порядке очереди», - сообщили бамовцу в ведомстве.- Два кладбища забиты, у них очередь уже все - там они получили, на кладбище, - высказывается Анатолий Гаськов о тех, кто скончался, так и не дождавшись законных сертификатов.Про два кладбища это, наверное, в какой-то мере все же преувеличение. Но то, что далеко не все очередники доживут до получения жилищной субсидии, сомнений у нас не вызывает.Согласно данным Министерства строительства Бурятии, в текущем году на программу северного переселения выделено 320,9 млн рублей. Этих средств хватит на оформление всего 55 жилищных сертификатов. При равном распределении сумма каждого составит около 5,8 млн рублей. В условиях современного рынка недвижимости эти деньги позволяют рассчитывать разве что на скромное жилье в отдаленных районах республики.История Анатолия Гаськова - это не просто частный случай, а символ системной несправедливости. Люди, построившие БАМ - дорогу, которая до сих пор служит стране, сами оказались в тупике. Вместо благодарности они получили очередь, растянувшуюся на десятилетия. Государство продолжает модернизировать магистраль, привлекая новых строителей. Но что делать тем, кто уже отработал много лет на БАМе и хотел бы получить обещания, которые выполняются со скоростью 15 сертификатов в год? Очередь, в которой пенсионер под номером 1110 имеет теоретический шанс получить помощь к 150 годам?Еще в 2023 году сенатор от Бурятии Вячеслав Наговицын обращал внимание на большой фронт работ в сфере переселения с БАМа.- Для переселения всех семей из ветхого и аварийного жилья на БАМе только на участке в границах Бурятии необходимо более 11 млрд рублей. Выделяемых из федерального бюджета республике средств на эти цели недостаточно для выполнения задачи. Аналогичная ситуация в Иркутской, Амурской областях и Забайкальском крае, - говорил он.Граждане, живущие в районе БАМа, улучшают условия проживания, но темпы этого явно недостаточные. Так, прошло внушительное переселение «аварийщиков» по нацпроекту «Жилье и городская среда». Всего, начиная с 2011 года, из аварийных домов и всевозможных вагончиков в зоне БАМа на территории Бурятии переселено более 2500 семей. Получают субсидию в несколько миллионов рублей из бюджета, и жилищная картина резко меняется.Однако БАМ многолик. Там есть разные категории. Стоит поискать информацию в интернете, как выясняется очень интересное.В июле прошлого года «Парламентская газета» (издание Федерального Собрания Российской Федерации) опубликовала статью о жилищном вопросе на БАМе. В главе «14 семей настоящих бамовцев» издание сообщило читателям радостную новость.«По данным Минстроя России, на сегодня осталось расселить 14 семей непосредственно тех, кто участвовал в строительстве Байкало-Амурской магистрали. А в целом тех, кто проживает в непригодном жилье в зоне БАМа, - пояснил замглавы Минстроя РФ Юрий Гордеев, - 5729 семей, на что требуется 27,3 млрд рублей».А что же Анатолий Гаськов, награжденный медалью за возведение БАМа? Настоящий бамовец. Почему же в Бурятии в республиканском списке он стоит за 1000-ной отметкой? Может быть, чиновники что-то напутали и строитель магистрали стоит не в том списке, в котором должен стоять?