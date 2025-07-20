Общество 20.07.2025 в 07:00
В Улан-Удэ общественный транспорт стал полем для конфликтов
Сдерживать эмоции удается не всем пассажирам
Текст: Татьяна Жамсуева
Социальная среда, как известно, требует соблюдения определенных норм - это некая плата за комфортное сосуществование. Например, если едешь в общественном транспорте, то, будь добр, уступи место пожилым, беременным, пассажирам с детьми и людям с ограниченными возможностями. Однако на практике молодые люди не всегда готовы следовать негласному кодексу. Причины могут быть разными: от обычной усталости до сознательного эгоизма. И тогда банальная ситуация превращается в настоящий конфликт. В ход, как оказалось, могут идти не только словесные перепалки, но и рукоприкладство.
Битва за местечко
Официальная статистика демонстрирует, что улан-удэнские трамваи пользуются внушительной популярностью: +1,1 млн пассажиров за год (с 21,9 млн в 2023 до 23 млн в 2024. - Прим. ред.). Вот только продолжающая рост нагрузка приводит к «бойне» за свободные места. Признайтесь, вы ведь тоже не прочь проехать пару остановок сидя…
Подтверждением вышесказанному стал недавно произошедший конфликт между типичными «уступи» и «я никому ничего не должна». Потасовка случилась в трамвайном вагоне. Кондуктору пришлось нажать на тревожную кнопку и вызвать Росгвардию на разборки.
- Беременная женщина с ребенком попросила молодую девушку уступить ей место. Но та в грубой форме отказала в просьбе. За беременную заступилась ее мать и пыталась дать пощечину девушке. Девушка достала перцовый баллончик и распылила в лицо беременной и ребенку. Кондуктор тут же нажала кнопку тревожной сигнализации. Пассажиры отобрали баллончик у девушки, но она выбежала из трамвая, - рассказали подробности в Росгвардии Республики Бурятия.
Позднее девушку задержали. Всех участников конфликта доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.
Полярные реакции
Тем временем под разлетевшимися в социальных сетях постами много людей поддержало поступок девушки, распылившей перцовый баллончик.
«В принципе, никто никому ничего не должен и не обязан. Все зависит от воспитания человека. А насчет этой ситуации, почему какая-то мадам должна поднимать свои руки на другого человека, видимо, тоже с наездом попросила уступить место и получила по заслугам. Я вообще поражаюсь над людьми, вседозволенность так и прет. Думаю, если бы попросили нормально, девушка бы уступила место», - написала комментарий одна из жительниц города.
«Жалко девушку, с одной стороны, она правильно сделала. Ведь кто-то же должен был проучить наглых «яжмамок». А с другой - эта мерзость создала ей проблем. Была бы я в этом трамвае, помогла бы ей без «палева» скрыться», - комментирует новостной пост уже другая девушка.
«Читаешь некоторых и диву даешься. Распылить баллончик в трамвае - это, конечно, очень «правильно». Вы, что, люди? Могло пострадать полтрамвая. Представьте, лето, жара, духота, конечно, беременной тяжело, надеюсь, мои дети уступили бы, особенно, если попросили бы. Хотя, может, мы чего-то не знаем, может, просьба прозвучала грубо? Как-то все мы озверели», - делится своими мыслями очередная горожанка.
Одни оправдывают девушку, видя в ее действиях «ответ наглости». Другие осуждают столь радикальные методы, указывая на риск для окружающих. Ясно одно – любая аналогичная проблема, судя по всему, требует не только личной ответственности, но и взаимного уважения.
Скрытые причины
Произошедший инцидент, как ни крути, но все же вызвал резонанс и обострил проблемный вопрос. Сидящий в пассажирском кресле юный человек - это порой не показатель бескультурья общества и повод для дальнейшей грубости. За каждым гражданином кроется своя причина «посидеть». И здесь уже неважно, сколько ему лет.
«Часто наблюдаю такую картину в трамвае. Когда пожилые дамы садятся на место, которое им уступили молодые люди, с таким видом, что вокруг им все должны. Могли бы поблагодарить нормально, по-человечески. Я не считаю, что кто-то кому-то обязан. Когда мне уступают, всегда искренне благодарю. Мне при этом больше 50 лет», - высказалась пассажирка трамвая.
Во-первых, потребность в сидячем месте возникает не только у пожилых. Важно помнить, что молодые люди тоже могут испытывать трудности со здоровьем. К скрытым медицинским причинам относятся, например, серьезные операции, зачастую требующие щадить суставы, что делает сидячее положение необходимостью, а не прихотью.
Проблема в том, что подобного рода факторы, как правило, не видны. По итогу возникает двойная неловкость: один пассажир осуждающе смотрит, а другой физически не может уступить ему свое место, оставаясь «нарушителем» неписаных правил.
Вдобавок ко всему формулировка обращений. Вместо того, чтобы публично стыдить молодежь за мнимую невоспитанность, стоит задуматься: кто как не старшее поколение должно было привить им эти самые нормы поведения?
Во-вторых, пассажирка репродуктивного возраста может находиться на ранних сроках беременности, когда внешние признаки еще неочевидны. В этот период женщина часто сталкивается с характерными недомоганиями: тошнотой, слабостью, затрудненным дыханием. В душном салоне транспорта эти симптомы могут усиливаться, создавая реальный риск обморока при длительном стоянии.
Особую сложность представляет холодный сезон, когда объемная верхняя одежда или сумка на коленях полностью скрывают изменения фигуры. В таких случаях окружающие просто не имеют визуальных подсказок о состоянии женщины.
«Помню, когда была беременной, мне приходилось с каменным лицом сидеть в кресле. А пожилые люди цокали, причитали надо мной. Было очень неприятно. Я, видимо, должна была сразу заходить и кричать, что беременная, но живота пока не видно», - вспоминает улан-удэнка о своих поездках в общественном транспорте.
В-третьих, некоторые пассажиры не уступают место попросту по рассеянности. В эпоху цифровых технологий внимание большинства приковано к экранам телефонов. Глубоко погруженный в свои мысли человек может даже не заметить вошедшего пожилого пассажира, особенно если тот стоит в стороне.
«Ехал в переполненном автобусе, сидел в наушниках и слушал интересный подкаст. И вдруг меня грубо, за кепку, одернул пожилой мужчина с криком: «Что расселся, уступи старику!». Сначала я разозлился, и был порыв дать ему кулаком в лицо. Еле сдержался, все-таки в возрасте. Было неприятно. Не мог нормально сказать?» – вопрошает с досадой молодой парень.
В-четвертых, не стоит лишний раз совершать поспешные выводы о молодых людях в транспорте. Далеко не все из них являются беззаботными студентами. Многие уже работают, причем отнюдь не в злачных кабинетах, а продавцами, официантами, медбратьями, где большинство работы протекает на ногах. Так что если перед вами в автобусе сидит молодой парень, у которого буквально закрываются глаза от усталости, это вовсе не значит, что он гулял целую ночь. Возможно, он только что закончил 12-часовую смену. И кто в этот момент больше нуждается в сидячем месте?
Так или иначе, любая ситуация сложная. Как ни поступи, а кто-то из пассажиров всегда останется недоволен.
Природа эгоизма
Часто бывает и такое, что молодому человеку с детства не привили уважение к старшему поколению. Со временем у таких людей складывается ощущение, что мир вращается исключительно вокруг них. В их картине мира просто не существует понятия о том, чтобы уступить место другому.
Не менее важно и то, какую роль играет семья в формировании человека. Именно от воспитания во многом зависит, сможет ли человек контролировать свой эгоизм или, напротив, будет потакать ему.
Кроме того, многое определяется нормами общества. Например, в Южной Корее уступить место пожилому человеку в транспорте могут расценить как проявление неуважения, поскольку это может намекать на его немощность. Для таких категорий, как пожилые пассажиры, беременные женщины или родители с детьми, там выделены специальные места, которые остальные пассажиры не занимают.
И в наших трамваях имеются подобные места - они отмечены розовыми стикерами с изображением беременной женщины и надписью «Важный пассажир». Пока сложно сказать, насколько улан-удэнцы обращают на них внимание.
Важно помнить, что ни возраст, ни социальный статус не дают права на грубость. Культура поведения в общественных местах формируется не запретами и принуждением, а воспитанием и личным примером. В конечном счете решение проблемы не в силовом противостоянии, а в осознании того, что общественный транспорт - это общее пространство, где комфортно должно быть всем. И если взаимная вежливость станет нормой, а не исключением, возможно, подобные конфликты останутся в прошлом.
Битва за местечко
Официальная статистика демонстрирует, что улан-удэнские трамваи пользуются внушительной популярностью: +1,1 млн пассажиров за год (с 21,9 млн в 2023 до 23 млн в 2024. - Прим. ред.). Вот только продолжающая рост нагрузка приводит к «бойне» за свободные места. Признайтесь, вы ведь тоже не прочь проехать пару остановок сидя…
Подтверждением вышесказанному стал недавно произошедший конфликт между типичными «уступи» и «я никому ничего не должна». Потасовка случилась в трамвайном вагоне. Кондуктору пришлось нажать на тревожную кнопку и вызвать Росгвардию на разборки.
- Беременная женщина с ребенком попросила молодую девушку уступить ей место. Но та в грубой форме отказала в просьбе. За беременную заступилась ее мать и пыталась дать пощечину девушке. Девушка достала перцовый баллончик и распылила в лицо беременной и ребенку. Кондуктор тут же нажала кнопку тревожной сигнализации. Пассажиры отобрали баллончик у девушки, но она выбежала из трамвая, - рассказали подробности в Росгвардии Республики Бурятия.
Позднее девушку задержали. Всех участников конфликта доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.
Полярные реакции
Тем временем под разлетевшимися в социальных сетях постами много людей поддержало поступок девушки, распылившей перцовый баллончик.
«В принципе, никто никому ничего не должен и не обязан. Все зависит от воспитания человека. А насчет этой ситуации, почему какая-то мадам должна поднимать свои руки на другого человека, видимо, тоже с наездом попросила уступить место и получила по заслугам. Я вообще поражаюсь над людьми, вседозволенность так и прет. Думаю, если бы попросили нормально, девушка бы уступила место», - написала комментарий одна из жительниц города.
«Жалко девушку, с одной стороны, она правильно сделала. Ведь кто-то же должен был проучить наглых «яжмамок». А с другой - эта мерзость создала ей проблем. Была бы я в этом трамвае, помогла бы ей без «палева» скрыться», - комментирует новостной пост уже другая девушка.
«Читаешь некоторых и диву даешься. Распылить баллончик в трамвае - это, конечно, очень «правильно». Вы, что, люди? Могло пострадать полтрамвая. Представьте, лето, жара, духота, конечно, беременной тяжело, надеюсь, мои дети уступили бы, особенно, если попросили бы. Хотя, может, мы чего-то не знаем, может, просьба прозвучала грубо? Как-то все мы озверели», - делится своими мыслями очередная горожанка.
Одни оправдывают девушку, видя в ее действиях «ответ наглости». Другие осуждают столь радикальные методы, указывая на риск для окружающих. Ясно одно – любая аналогичная проблема, судя по всему, требует не только личной ответственности, но и взаимного уважения.
Скрытые причины
Произошедший инцидент, как ни крути, но все же вызвал резонанс и обострил проблемный вопрос. Сидящий в пассажирском кресле юный человек - это порой не показатель бескультурья общества и повод для дальнейшей грубости. За каждым гражданином кроется своя причина «посидеть». И здесь уже неважно, сколько ему лет.
«Часто наблюдаю такую картину в трамвае. Когда пожилые дамы садятся на место, которое им уступили молодые люди, с таким видом, что вокруг им все должны. Могли бы поблагодарить нормально, по-человечески. Я не считаю, что кто-то кому-то обязан. Когда мне уступают, всегда искренне благодарю. Мне при этом больше 50 лет», - высказалась пассажирка трамвая.
Во-первых, потребность в сидячем месте возникает не только у пожилых. Важно помнить, что молодые люди тоже могут испытывать трудности со здоровьем. К скрытым медицинским причинам относятся, например, серьезные операции, зачастую требующие щадить суставы, что делает сидячее положение необходимостью, а не прихотью.
Проблема в том, что подобного рода факторы, как правило, не видны. По итогу возникает двойная неловкость: один пассажир осуждающе смотрит, а другой физически не может уступить ему свое место, оставаясь «нарушителем» неписаных правил.
Вдобавок ко всему формулировка обращений. Вместо того, чтобы публично стыдить молодежь за мнимую невоспитанность, стоит задуматься: кто как не старшее поколение должно было привить им эти самые нормы поведения?
Во-вторых, пассажирка репродуктивного возраста может находиться на ранних сроках беременности, когда внешние признаки еще неочевидны. В этот период женщина часто сталкивается с характерными недомоганиями: тошнотой, слабостью, затрудненным дыханием. В душном салоне транспорта эти симптомы могут усиливаться, создавая реальный риск обморока при длительном стоянии.
Особую сложность представляет холодный сезон, когда объемная верхняя одежда или сумка на коленях полностью скрывают изменения фигуры. В таких случаях окружающие просто не имеют визуальных подсказок о состоянии женщины.
«Помню, когда была беременной, мне приходилось с каменным лицом сидеть в кресле. А пожилые люди цокали, причитали надо мной. Было очень неприятно. Я, видимо, должна была сразу заходить и кричать, что беременная, но живота пока не видно», - вспоминает улан-удэнка о своих поездках в общественном транспорте.
В-третьих, некоторые пассажиры не уступают место попросту по рассеянности. В эпоху цифровых технологий внимание большинства приковано к экранам телефонов. Глубоко погруженный в свои мысли человек может даже не заметить вошедшего пожилого пассажира, особенно если тот стоит в стороне.
«Ехал в переполненном автобусе, сидел в наушниках и слушал интересный подкаст. И вдруг меня грубо, за кепку, одернул пожилой мужчина с криком: «Что расселся, уступи старику!». Сначала я разозлился, и был порыв дать ему кулаком в лицо. Еле сдержался, все-таки в возрасте. Было неприятно. Не мог нормально сказать?» – вопрошает с досадой молодой парень.
В-четвертых, не стоит лишний раз совершать поспешные выводы о молодых людях в транспорте. Далеко не все из них являются беззаботными студентами. Многие уже работают, причем отнюдь не в злачных кабинетах, а продавцами, официантами, медбратьями, где большинство работы протекает на ногах. Так что если перед вами в автобусе сидит молодой парень, у которого буквально закрываются глаза от усталости, это вовсе не значит, что он гулял целую ночь. Возможно, он только что закончил 12-часовую смену. И кто в этот момент больше нуждается в сидячем месте?
Так или иначе, любая ситуация сложная. Как ни поступи, а кто-то из пассажиров всегда останется недоволен.
Природа эгоизма
Часто бывает и такое, что молодому человеку с детства не привили уважение к старшему поколению. Со временем у таких людей складывается ощущение, что мир вращается исключительно вокруг них. В их картине мира просто не существует понятия о том, чтобы уступить место другому.
Не менее важно и то, какую роль играет семья в формировании человека. Именно от воспитания во многом зависит, сможет ли человек контролировать свой эгоизм или, напротив, будет потакать ему.
Кроме того, многое определяется нормами общества. Например, в Южной Корее уступить место пожилому человеку в транспорте могут расценить как проявление неуважения, поскольку это может намекать на его немощность. Для таких категорий, как пожилые пассажиры, беременные женщины или родители с детьми, там выделены специальные места, которые остальные пассажиры не занимают.
И в наших трамваях имеются подобные места - они отмечены розовыми стикерами с изображением беременной женщины и надписью «Важный пассажир». Пока сложно сказать, насколько улан-удэнцы обращают на них внимание.
Важно помнить, что ни возраст, ни социальный статус не дают права на грубость. Культура поведения в общественных местах формируется не запретами и принуждением, а воспитанием и личным примером. В конечном счете решение проблемы не в силовом противостоянии, а в осознании того, что общественный транспорт - это общее пространство, где комфортно должно быть всем. И если взаимная вежливость станет нормой, а не исключением, возможно, подобные конфликты останутся в прошлом.