В Улан-Удэ общественный транспорт стал полем для конфликтов

Социальная среда, как известно, требует соблюдения определенных норм - это некая плата за комфортное сосуществование. Например, если едешь в общественном транспорте, то, будь добр, уступи место пожилым, беременным, пассажирам с детьми и людям с ограниченными возможностями. Однако на практике молодые люди не всегда готовы следовать негласному кодексу. Причины могут быть разными: от обычной усталости до сознательного эгоизма. И тогда банальная ситуация превращается в настоящий конфликт. В ход, как оказалось, могут идти не только словесные перепалки, но и рукоприкладство.Официальная статистика демонстрирует, что улан-удэнские трамваи пользуются внушительной популярностью: +1,1 млн пассажиров за год (с 21,9 млн в 2023 до 23 млн в 2024. - Прим. ред.). Вот только продолжающая рост нагрузка приводит к «бойне» за свободные места. Признайтесь, вы ведь тоже не прочь проехать пару остановок сидя…Подтверждением вышесказанному стал недавно произошедший конфликт между типичными «уступи» и «я никому ничего не должна». Потасовка случилась в трамвайном вагоне. Кондуктору пришлось нажать на тревожную кнопку и вызвать Росгвардию на разборки.- Беременная женщина с ребенком попросила молодую девушку уступить ей место. Но та в грубой форме отказала в просьбе. За беременную заступилась ее мать и пыталась дать пощечину девушке. Девушка достала перцовый баллончик и распылила в лицо беременной и ребенку. Кондуктор тут же нажала кнопку тревожной сигнализации. Пассажиры отобрали баллончик у девушки, но она выбежала из трамвая, - рассказали подробности в Росгвардии Республики Бурятия.Позднее девушку задержали. Всех участников конфликта доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.Тем временем под разлетевшимися в социальных сетях постами много людей поддержало поступок девушки, распылившей перцовый баллончик.«В принципе, никто никому ничего не должен и не обязан. Все зависит от воспитания человека. А насчет этой ситуации, почему какая-то мадам должна поднимать свои руки на другого человека, видимо, тоже с наездом попросила уступить место и получила по заслугам. Я вообще поражаюсь над людьми, вседозволенность так и прет. Думаю, если бы попросили нормально, девушка бы уступила место», - написала комментарий одна из жительниц города.«Жалко девушку, с одной стороны, она правильно сделала. Ведь кто-то же должен был проучить наглых «яжмамок». А с другой - эта мерзость создала ей проблем. Была бы я в этом трамвае, помогла бы ей без «палева» скрыться», - комментирует новостной пост уже другая девушка.«Читаешь некоторых и диву даешься. Распылить баллончик в трамвае - это, конечно, очень «правильно». Вы, что, люди? Могло пострадать полтрамвая. Представьте, лето, жара, духота, конечно, беременной тяжело, надеюсь, мои дети уступили бы, особенно, если попросили бы. Хотя, может, мы чего-то не знаем, может, просьба прозвучала грубо? Как-то все мы озверели», - делится своими мыслями очередная горожанка.Одни оправдывают девушку, видя в ее действиях «ответ наглости». Другие осуждают столь радикальные методы, указывая на риск для окружающих. Ясно одно – любая аналогичная проблема, судя по всему, требует не только личной ответственности, но и взаимного уважения.Произошедший инцидент, как ни крути, но все же вызвал резонанс и обострил проблемный вопрос. Сидящий в пассажирском кресле юный человек - это порой не показатель бескультурья общества и повод для дальнейшей грубости. За каждым гражданином кроется своя причина «посидеть». И здесь уже неважно, сколько ему лет.«Часто наблюдаю такую картину в трамвае. Когда пожилые дамы садятся на место, которое им уступили молодые люди, с таким видом, что вокруг им все должны. Могли бы поблагодарить нормально, по-человечески. Я не считаю, что кто-то кому-то обязан. Когда мне уступают, всегда искренне благодарю. Мне при этом больше 50 лет», - высказалась пассажирка трамвая.Во-первых, потребность в сидячем месте возникает не только у пожилых. Важно помнить, что молодые люди тоже могут испытывать трудности со здоровьем. К скрытым медицинским причинам относятся, например, серьезные операции, зачастую требующие щадить суставы, что делает сидячее положение необходимостью, а не прихотью.Проблема в том, что подобного рода факторы, как правило, не видны. По итогу возникает двойная неловкость: один пассажир осуждающе смотрит, а другой физически не может уступить ему свое место, оставаясь «нарушителем» неписаных правил.Вдобавок ко всему формулировка обращений. Вместо того, чтобы публично стыдить молодежь за мнимую невоспитанность, стоит задуматься: кто как не старшее поколение должно было привить им эти самые нормы поведения?Во-вторых, пассажирка репродуктивного возраста может находиться на ранних сроках беременности, когда внешние признаки еще неочевидны. В этот период женщина часто сталкивается с характерными недомоганиями: тошнотой, слабостью, затрудненным дыханием. В душном салоне транспорта эти симптомы могут усиливаться, создавая реальный риск обморока при длительном стоянии.Особую сложность представляет холодный сезон, когда объемная верхняя одежда или сумка на коленях полностью скрывают изменения фигуры. В таких случаях окружающие просто не имеют визуальных подсказок о состоянии женщины.«Помню, когда была беременной, мне приходилось с каменным лицом сидеть в кресле. А пожилые люди цокали, причитали надо мной. Было очень неприятно. Я, видимо, должна была сразу заходить и кричать, что беременная, но живота пока не видно», - вспоминает улан-удэнка о своих поездках в общественном транспорте.В-третьих, некоторые пассажиры не уступают место попросту по рассеянности. В эпоху цифровых технологий внимание большинства приковано к экранам телефонов. Глубоко погруженный в свои мысли человек может даже не заметить вошедшего пожилого пассажира, особенно если тот стоит в стороне.«Ехал в переполненном автобусе, сидел в наушниках и слушал интересный подкаст. И вдруг меня грубо, за кепку, одернул пожилой мужчина с криком: «Что расселся, уступи старику!». Сначала я разозлился, и был порыв дать ему кулаком в лицо. Еле сдержался, все-таки в возрасте. Было неприятно. Не мог нормально сказать?» – вопрошает с досадой молодой парень.В-четвертых, не стоит лишний раз совершать поспешные выводы о молодых людях в транспорте. Далеко не все из них являются беззаботными студентами. Многие уже работают, причем отнюдь не в злачных кабинетах, а продавцами, официантами, медбратьями, где большинство работы протекает на ногах. Так что если перед вами в автобусе сидит молодой парень, у которого буквально закрываются глаза от усталости, это вовсе не значит, что он гулял целую ночь. Возможно, он только что закончил 12-часовую смену. И кто в этот момент больше нуждается в сидячем месте?Так или иначе, любая ситуация сложная. Как ни поступи, а кто-то из пассажиров всегда останется недоволен.Часто бывает и такое, что молодому человеку с детства не привили уважение к старшему поколению. Со временем у таких людей складывается ощущение, что мир вращается исключительно вокруг них. В их картине мира просто не существует понятия о том, чтобы уступить место другому.Не менее важно и то, какую роль играет семья в формировании человека. Именно от воспитания во многом зависит, сможет ли человек контролировать свой эгоизм или, напротив, будет потакать ему.Кроме того, многое определяется нормами общества. Например, в Южной Корее уступить место пожилому человеку в транспорте могут расценить как проявление неуважения, поскольку это может намекать на его немощность. Для таких категорий, как пожилые пассажиры, беременные женщины или родители с детьми, там выделены специальные места, которые остальные пассажиры не занимают.И в наших трамваях имеются подобные места - они отмечены розовыми стикерами с изображением беременной женщины и надписью «Важный пассажир». Пока сложно сказать, насколько улан-удэнцы обращают на них внимание.Важно помнить, что ни возраст, ни социальный статус не дают права на грубость. Культура поведения в общественных местах формируется не запретами и принуждением, а воспитанием и личным примером. В конечном счете решение проблемы не в силовом противостоянии, а в осознании того, что общественный транспорт - это общее пространство, где комфортно должно быть всем. И если взаимная вежливость станет нормой, а не исключением, возможно, подобные конфликты останутся в прошлом.