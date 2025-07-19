Леса гибнут из-за сосен

Забайкалье с помощью небесной канцелярии наконец-то справилось с пожарами, которые бушевали там с весны. Ливни потушили территорию края размером в крупную европейскую страну. Но вопросы о том, почему власти региона показали абсолютную беспомощность в неудачной борьбе со стихией и почему сгорело так много леса, остались. Причин возникновения небывалого бедствия эксперт из лесной отрасли Бурятии назвал несколько, но главная заключается в том, что Забайкалье будет гореть еще столько, сколько продолжится ставка на возделывание пожароопасный сосны, которая гробит климат и делает огненные стихии неизбежными. Подробнее в материале «Номер один».Первые очаги возгорания появились еще в апреле. Уже к 12 мая в регионе бушевало 32 лесных пожара, охвативших около 340 тыс. гектаров. Всего за месяц ситуация катастрофически ухудшилась - к середине июня огонь уничтожил уже 2,6 млн гектаров лесов. По данным на 27 июня, на Забайкальский край приходилось 70% всех площадей, пройденных огнем, в России.Лишь к 9 июля власти смогли объявить о полной ликвидации возгораний. За время ЧС потушено 665 пожаров общей площадью 2,6 млн гектаров. Режим чрезвычайной ситуации отменили в последние дни.Финансовые последствия оказались колоссальными. По словам и. о. министра природных ресурсов региона Павла Волжина, общий ущерб от пожаров по состоянию на июль 2025 года превысил 3 млрд рублей. Из них 1,955 млрд составил урон лесному фонду от 168 пожаров, а еще миллиард рублей ушел на тушение 440 возгораний.Ущерб от лесных пожаров в Забайкалье в 2025 году превысил за все предшествующие годы в крае.- Всего с начала года по 168 пожарам ущерб лесному фонду составляет 1 млрд 955 млн рублей. А по тушению 440 пожаров - 1 млрд 81 млн рублей. Всего 3 млрд 36 млн рублей, - пояснил чиновник, его цитату приводит ИА ChitaMedia.По словам Волжина, в этом году краевые власти провели колоссальную работу по расчету затрат на тушение лесных пожаров.Однако эта «колоссальная» работа не привела к результату: пожары в регионе прекратились только после того, как на Забайкалье обрушились ливневые осадки. После чего край исчез из сводок МЧС по возгораниям. Но почти сразу же Забайкалье стало фигурировать в сводках по наводнениям.На прошлой неделе река Читинка вышла из берегов и затопила пригород Читы.Улан-удэнец Владимир Мордвин, много лет проработавший в сфере лесопользования, полагает, что наводнения в Забайкалье и отчасти в Бурятии будут теперь происходить с пугающей частотой.Забайкальский край стал просто примером бездумной политики по выращиванию монокультуры - сосны обыкновенной. Крайне опасного растения, из-за которого мы все сегодня пожинаем горькие плоды.- Для того чтобы понять всю пагубность сосновых лесов, зайдите в жаркую погоду в сосновый лес. И там, я уверен, вам будет некомфортно. Почему? Да потому что сухо. Сосновые иголки пропускают свет к почве, и солнце ее высушивает, часто там не растут даже кустарники. И когда этот высушенный лес начинает гореть, тушить его, особенно при сильном ветре, бесполезно, - рассказывает Владимир Мордвин.По его словам, ранее в Забайкалье таких пожаров никогда не было, а вместо сегодняшних сосняков стояли лиственные леса.- Лиственный лес это нормальный, полноценный лес. Кроны лиственных деревьев создают занавес для испарения воды, в лесу образуется более влажный микроклимат. Листовой покров и разветвленная корневая система лиственных растений помогают сохранять влагу в почве, уменьшая ее испарение и предотвращая эрозию. В результате почва остается более влажной даже в периоды засухи, - говорит Мордвин.Лиственные деревья выполняют роль естественного навеса, который защищает землю от перегрева и сокращает потерю почвенной влаги. Благодаря этому поддерживается стабильный водный баланс в экосистеме.Когда листва опадает и перегнивает, она превращается в ценное органическое удобрение. Этот процесс не только повышает плодородие земли, но и усиливает ее влагоудерживающие свойства, помогая сохранять драгоценную воду в почве.- Лиственные деревья и кустарники активно испаряют воду через листья (транспирацию), что способствует увеличению влажности воздуха в окрестностях. Это помогает смягчить сухие условия и создать более благоприятный микроклимат, - добавляет Владимир.В итоге меняется и климат в целом: становится более влажным и не горит как порох. Возникает замкнутый круг.Каждый сгоревший гектар леса нарушает естественный водный баланс территории. Зрелые лиственные массивы с их мощной испаряющей способностью и развитой корневой системой эффективно регулируют влагообмен, направляя воду в глубокие почвенные горизонты. Молодые же насаждения, приходящие на смену уничтоженным, не обладают такой способностью - их тонкая лесная подстилка не может накопить достаточного количества осадков. В результате дождевые и талые воды, вместо того чтобы постепенно просачиваться в почву, стремительно наполняют речные русла, создавая идеальные условия для катастрофических паводков.Десятилетия интенсивных лесозаготовок в Забайкалье усугубили эту проблему, нарушив естественный механизм регулирования поверхностного стока. Регион стал жертвой недальновидной ресурсной политики, когда массовая вырубка сосновых лесов на экспорт в Китай привела к накоплению горючего материала в лесах. Именно эти сухие порубочные остатки стали топливом для весенних пожаров, на которые пришлось 70% всех выгоревших в России территорий.Уничтожение лесной подстилки имело катастрофические последствия. Когда пришли дожди, лишенная естественной защиты почва не смогла впитать воду, и потоки устремились в населенные пункты. Экологи уверены: сегодняшние наводнения - это не стихийное бедствие, а закономерный результат систематического нарушения экологических балансов. Природа демонстрирует, как бездумная эксплуатация ресурсов оборачивается масштабными природными катаклизмами.По мнению Владимира Мордвина, несмотря на очевидные вещи, на Дальнем Востоке продолжается политика по упорному выращиванию пожароопасной сосны. Об этом можно судить, глядя на регулярные конкурсы по высаживанию саженцев хвойных пород.В Бурятии леса патрулируют с помощью квадрокоптеров. Это позволяет оперативно обнаруживать возгорания даже в труднодоступных районах. Основными причинами пожаров чаще всего становятся человеческий фактор (непотушенные костры, брошенные окурки, палы травы. - Прим. ред.) и грозовые разряды. Самые сложные пожары были в Кабанском, Северо-Байкальском и Курумканском районах, где огонь охватывал большие площади из-за сильного ветра и засушливой погоды. На борьбу с возгораниями по республике было мобилизовано 670 человек и 88 единиц техники, включая пожарные автоцистерны, вездеходы и пр. Эти силы продолжают работать до сих пор, чтобы полностью ликвидировать угрозу. Тем не менее нашему региону все равно стоит сделать выводы, глядя на бедствия у соседей.- Чтобы лес вышел на уровень делового, то есть для последующей рубки, необходимо около 70 лет. Лиственные породы растут в два-три раза быстрее и более устойчивы к пожарам. Их и необходимо садить, - резюмирует наш собеседник.Семидесятилетний цикл выращивания сосновых лесов оказывается слишком долгим для нашего поколения - мы уже не увидим полноценных хвойных массивов, высаженных сегодня. Однако переход к лиственным породам дает шанс уже в обозримом будущем наслаждаться тенистыми, влажными и пожаробезопасными лесами.Примечательно, что сосны, естественным образом вырастающие среди лиственных деревьев, оказываются более устойчивыми к пожарам. В таких смешанных лесах они развиваются в благоприятной влажной среде и растут значительно быстрее, чем в монокультурных посадках.Стратегическая высадка лиственных пород может стать ключом к решению экологических проблем Бурятии. Такой подход позволит повысить общую влажность в регионе, улучшить качество и структуру почв, а также создать стабильный водный баланс.Эти меры помогут смягчить засушливые периоды и укрепить экосистему региона. Опыт соседних территорий наглядно показывает - пора извлекать уроки из чужих ошибок, чтобы не повторять их в будущем.