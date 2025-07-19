Общество 19.07.2025 в 08:00

Промахнулись на полмиллиарда

В муниципалитетах планируют унифицировать зарплаты дошкольных педагогов
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Текст: Петр Санжиев
Промахнулись на полмиллиарда
Фото: архив «Номер один»
Ревизия расходования субвенций на дошкольное образование, проведенная Счетной палатой Бурятии, обнажила тревожные проблемы в части финансирования зарплат педагогов. Специалисты проверили как целевое, так и эффективное использование выделенных бюджетных средств.

Вразрез с законом

Проверка была инициирована на основании поручения Народного Хурала, направленного Счетной палате в ноябре 2023 года.

Во время аудита выяснился неожиданный факт: отдельные положения постановления правительства Бурятии от 2014 года противоречат региональному Закону «Об образовании в Республике Бурятия». 

Речь идет о порядке индексации нормативов, по которым рассчитывается субвенция.

«Учитывая, что в нормативе на одного воспитанника более 95% составляет заработная плата, ставить повышение норматива в зависимость от индекса потребительских цен некорректно», - указали аудиторы.

Как сообщили в Счетной палате, по результатам контрольного мероприятия установлено финансовых нарушений на общую сумму 548 442,838 тыс. рублей. Свыше полумиллиарда рублей - это, согласитесь, очень впечатляющая сумма. Пусть даже за два года (проверка 2023 - 2024 гг. - Прим. ред.).

Проверка выявила, что республиканские власти фактически делегировали регулирование системы оплаты труда в детских садах на муниципальный уровень. В результате в Бурятии до сих пор отсутствуют единые стандарты: нет утвержденных методических рекомендаций по организации зарплат в дошкольных учреждениях. Это привело к ситуации, когда каждый муниципалитет устанавливает правила по своему усмотрению, что неизбежно порождает системные ошибки, особенно в вопросах бюджетного планирования. Прежде всего в прогнозировании.

В общей сумме выявленных финансовых нарушений основная часть приходится на то, что аудиторы назвали «избыточные расходы бюджета при планировании» - 542322,156 тыс. рублей.

Чтобы рассчитать объем субвенций, чиновники использовали информацию о прогнозной численности детей.

«Тогда как фактическая численность меньше прогнозной на 01.01.2023 на 4448 детей, на 01.01.2024 - на 5801 ребенка», - констатировала проверка.

Кроме того, аудиторы установили нецелевое использование бюджетных средств и неэффективное использование бюджетных средств. Здесь же неправомерные расходы - переплата заработной платы из-за неправильного применения норм рабочего времени, выплаты компенсации за методлитературу, за вредные условия при отсутствии полагающихся документов. И иные финансовые нарушения.

Зарплаты остаются низкими

Один из выводов прошедшей проверки, в принципе, и так общеизвестен - по Бурятии заработная плата как педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, так и директоров низкая.

Для урегулирования вопросов по заработной плате данной категории работников требуется разработать единые методические рекомендации по установлению систем оплаты труда на муниципальном уровне. 

Нужны единые требования к установлению должностных окладов, компенсаций, стимулирующих выплат и, как указали аудиторы, пересмотр нормативов, установленных упомянутым Постановлением Правительства РБ от 19.12.2014 № 616.

Анализ показал, что в проверенные два года установленные должностные оклады работников (стартовые условия) в муниципальных районах разные. От 5737 до 12 255 рублей. В г. Улан-Удэ – 13 481 рубль. Не единообразно идет и установление должностных окладов руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров.

Слабые места в дошкольной системе вроде бы легко доработать, но год шел за годом, а этого не происходило. В результате сложилась парадоксальная ситуация: сотрудники одинаковых должностей, выполняющие идентичную работу, получают надбавки в диапазоне от 4% до 12% от оклада. Еще более вопиющая разница наблюдается в доплатах за вредные условия труда - их размер варьируется без четкой системы. Даже размер надбавки за звание и ученую степень разный.

Как мы понимаем, в муниципалитетах побогаче ситуация получше, а в бедных - похуже.

В адрес минобразования республики Счетная палата направила представление для принятия мер по устранению нарушений. Такой же документ выслан в комитет по образованию администрации г. Улан-Удэ и ряд сельских районных управлений образований. Еще материалы направлены главе и парламенту Бурятии.

В представлении в адрес минобразования среди прочего предложено «...принять локальный нормативный акт с рекомендацией об отмене выплат (либо с условием продолжения выплат педагогам дополнительного образования) за «преподавание бурятского языка» в целях исключения рисков признания выплат из средств субвенции нецелевым использованием средств».

Также поднят вопрос о принятии единых требований к установлению должностных окладов, компенсационных и стимулирующих выплат. Поставлены перед ведомством и другие актуальные вопросы совершенствования существующей системы. Включая такое предложение: «Привлечь в установленном порядке к дисциплинарной ответственности должностных лиц министерства и управлений образования, по вине которых допущены нарушения».

Похожие предложения ушли в адрес муниципалитетов. 

Весьма важным видится самое последнее предложение муниципалам: «Принять меры по повышению посещаемости детей в учреждениях, сокращению задолженности по родительской плате». На фоне падения рождаемости стоит цель привлечения в дошкольные образовательные организации как можно большего числа детей, чтобы те получали дошкольное образование.

Приговор системе

Проверка Счетной палаты Бурятии выявила серьезные проблемы в системе финансирования дошкольного образования. В итоге для исправления ситуации требуется унифицировать систему оплаты труда, установив четкие нормативы для окладов и надбавок, оптимизировать механизм субвенций, исключив избыточное финансирование, усилить контроль за целевым использованием средств и привлечь к ответственности виновных должностных лиц, а также повысить посещаемость детских садов, чтобы избежать их закрытия из-за недобора детей.
Теги
счетная палата бурятии зарплата образование

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