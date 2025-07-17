Общество 17.07.2025 в 17:07

На таможне Бурятии зафиксировали свыше тысячи нарушений законодательства

Они коснулись сферы экспорта леса и перемещения через границу наличных денег
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Текст: Елена Кокорина
На таможне Бурятии зафиксировали свыше тысячи нарушений законодательства

13 уголовных и 1323 дела об административных правонарушениях возбудила Бурятская таможня в первом полугодии 2025 года. Больше всего преступлений таможенники выявили на каналах экспорта лесоматериалов и незаконного перемещения наличных денежных средств.

- Количество дел об административных правонарушениях возросло на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество уголовных дел – на 8%. Общее количество незаконно перемещенных лесоматериалов составило почти 6 тыс. куб.м. стоимостью более 28 млн рублей. По факту незаконного перемещения денежных средств изъято 16,5 млн рублей. В рамках уголовного дела, связанного с контрабандой стратегически важных ресурсов флоры и фауны, занесенных в Красную книгу, при попытке вывоза товара из РФ изъято пять рогов Сайгака, - рассказали в пресс-службе Бурятской таможни.

С начала 2025 года судебными органами Бурятии вынесено три обвинительных приговора по семи уголовным делам, возбужденным в региональной таможне ранее. В настоящее время в судах республики рассматривается 18 уголовных дел, возбужденных Бурятской таможней в 2023 г.

- Из общего количества административных дел, возбужденных в первом полугодии, наибольшее количество приходится на нарушения, связанные с несоблюдением запретов и ограничений, недекларированием либо недостоверным декларирование товаров, превышением норм ввоза товаров на таможенную территорию ЕАЭС.

Нередки случаи перемещения товаров с сокрытием от таможенного контроля. В попытках незаконно ввезти на территорию России коммерческие партии товаров под видом товаров для личного пользования или товары, запрещенные к перемещению, физические лица прячут товары под одеждой, фиксируя на теле, в транспортных средствах, в запасных колесах, - добавили в таможне.

Самыми популярными предметами административных правонарушений в Бурятской таможне остаются табачные изделия и алкоголь (25%). Также среди незаконно перемещаемых – товары народного потребления, сотовые телефоны, свежая рыба и мясная продукция.

Фото: Номер один

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