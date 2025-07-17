В центре Улан-Удэ строят первый дом по мастер-плану

«Сегодня вовсю идет стройка. К этому мы шли 2 года. Сначала была большая подготовительная работа, затем защита мастер-плана, потом расселение жителей. И вот в апреле этого года мы заложили капсулу и дали старт строительству первого жилого дома. Работа кипит. Застройщик возводит первый этаж. На строительной площадке работает 80 человек. Это первый из 13 запланированных домов, и рассчитан он на 619 квартир», - рассказал градоначальник.











Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверил, как идет строительство первого многоквартирного дома по мастер-плану в центре города.По словам мэра, еще до начала строительства люди уже выкупили здесь часть квартир.