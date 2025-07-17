Свыше 50 домов в центре Улан-Удэ на весь день оставят без воды

МУП «Водоканал» предупредил жителей Улан-Удэ об отключении десятков домов от холодного водоснабжения. Оно продлится один день и будет связано с проведением плановых работ по замене участка водопроводной сети Д-100 мм по ул. Куйбышева, 1.

- 18 июля 2025 года с 09:00 до 17:00 будет произведено отключение холодного водоснабжения по улицам Свободы, Куйбышева, Кирова, Каландаришвили, Шмидта, Соборная, Банзарова, Ленина, Набережная, Советская, Калинина и Коммунистическая. В связи с проведением плановых работ на ЦТП-21/2 по замене запорной арматуры Ду-150 мм. по письму ПАО "ТГК-14" по адресу ул. Ключевская, 57, завтра с 09:00 до 13:00 будет произведено отключение холодного водоснабжения по ул. Ключевская, 47,49, 53, 57/1,57/2,57/3, 59, - прокомментировали в МУП «Водоканал».

Горожан просят заранее запастись необходимым количеством воды. По любым вопросам можно обращаться в диспетчерскую службу 44-00-00, 44-10-33.

Фото: МУП Водоканал







