Улан-удэнка осталась без денег на карте при поиске попутки

Поиск попутчиков для путешествия обернулся для жительницы Улан-Удэ потерей денег. Сбережения у нее похитили мошенники, получив доступ к карте.

- Женщина разместила в соцсети объявление о поиске попутной машины. Ей пришло сообщение с предложением забронировать место. Для подтверждения брони её попросили перевести всего 100 рублей и прислали ссылку, - рассказали в прокуратуре республики.

Женщина перешла по ссылке, ввела данные своей банковской карты, тем самым предоставив мошенникам доступ к своим сбережениям и лишилась 15 тысяч рублей.

Наибольшая сумма ущерба от мошенников за прошедшие сутки составила 1,9 млн рублей. Фото: loon.site