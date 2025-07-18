Общество 18.07.2025 в 08:53

Улан-удэнка осталась без денег на карте при поиске попутки

Мошенники забрали ее сбережения получив заветный смс-код
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Текст: Елена Кокорина
Улан-удэнка осталась без денег на карте при поиске попутки

Поиск попутчиков для путешествия обернулся для жительницы Улан-Удэ потерей денег. Сбережения у нее похитили мошенники, получив доступ к карте.

- Женщина разместила в соцсети объявление о поиске попутной машины. Ей пришло сообщение с предложением забронировать место. Для подтверждения брони её попросили перевести всего 100 рублей и прислали ссылку, - рассказали в прокуратуре республики. 

Женщина перешла по ссылке, ввела данные своей банковской карты, тем самым предоставив мошенникам доступ к своим сбережениям и лишилась 15 тысяч рублей.

Наибольшая сумма ущерба от мошенников за прошедшие сутки составила  1,9 млн рублей.                                      Фото: loon.site                                     

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