В Улан-Удэ авиакомпанию оштрафовали за сэндвичи с ветчиной

Бурятская транспортная прокуратура привлекла к ответственности авиакомпанию «Сибирь» за нарушение прав пассажиров задержанного рейса.«Установлено, что в апреле 2025 года пассажирам задержанного рейса авиакомпании «Сибирь», следовавших в Иркутск, в аэропорту «Байкал» города Улан-Удэ вместо горячего питания предоставили порции сэндвичей с ветчиной», - сообщили в надзорном ведомстве.В связи с выявленным нарушениями закона гендиректору авиаперевозчика внесли представление, а саму авиакомпанию привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 50 тысяч рублей.