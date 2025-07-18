Общество 18.07.2025 в 09:36
В Улан-Удэ авиакомпанию оштрафовали за сэндвичи с ветчиной
Их пассажирам выдали вместо горячего питания
Текст: Андрей Константинов
Бурятская транспортная прокуратура привлекла к ответственности авиакомпанию «Сибирь» за нарушение прав пассажиров задержанного рейса.
«Установлено, что в апреле 2025 года пассажирам задержанного рейса авиакомпании «Сибирь», следовавших в Иркутск, в аэропорту «Байкал» города Улан-Удэ вместо горячего питания предоставили порции сэндвичей с ветчиной», - сообщили в надзорном ведомстве.
В связи с выявленным нарушениями закона гендиректору авиаперевозчика внесли представление, а саму авиакомпанию привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 50 тысяч рублей.
«Установлено, что в апреле 2025 года пассажирам задержанного рейса авиакомпании «Сибирь», следовавших в Иркутск, в аэропорту «Байкал» города Улан-Удэ вместо горячего питания предоставили порции сэндвичей с ветчиной», - сообщили в надзорном ведомстве.
В связи с выявленным нарушениями закона гендиректору авиаперевозчика внесли представление, а саму авиакомпанию привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 50 тысяч рублей.
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