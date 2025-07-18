Боец из Бурятии третий год находится в плену

15–16 июля Уполномоченный по правам человека в Бурятии провела приемы граждан в Северо-Байкальском и Муйском районах Бурятии, а также в городе Северобайкальск. Всего на прием обратились более 50 человек.Как сообщили в аппарате омбудсмена, в первый день приема основными темами обращений стали жилищные и земельные вопросы, а также проблемы в сфере здравоохранения. Кроме того, жители поднимали вопросы подключения к электросетям и жаловались на высокую стоимость твердого топлива. Так, одна из матерей участника СВО озвучила проблему высокой стоимости пиломатериалов для строительства пристроя к дому. А мать погибшего участника СВО сообщила о задержке с выплатой за орден Мужества, документы на которую были поданы в военкомат еще в 2024 году.Второй день был полностью посвящен защите прав участников СВО и членов их семей.Так, мать военнослужащего, который сейчас находится в отпуске, пожаловалась Юлии Жамбаловой, что воинская часть не отдает военный билет и паспорт на руки. Этот вопрос был оперативно взят в работу Военной прокуратурой Борзинского гарнизона.Родители мобилизованных интересовались льготами для семей, условиями поступления в учебные заведения, пенсионным обеспечением родителей погибших ветеранов боевых действий. Поднимались вопросы получения выплат в связи с ранениями и гибелью, а также выплат за орден Мужества.Тетя бойца из Муйского района рассказала, что ее племянник уже третий год находится в плену в отряде для инвалидов и попросила приложить все усилия для быстрейшего освобождения.«Большое количество обращений поступило от родственников военнослужащих, которые заключили контракты с воинскими частями в других регионах, в том числе в ДНР и ЛНР. Родственники жалуются, что очень сложно установить контакты с руководством воинских частей по вопросам поиска пропавших без вести, лечения военнослужащих, выплат по ранению, увольнения по состоянию здоровья. Так, супруга военнослужащего рассказала, что он заключил контракт в Новосибирске. Получив ранение, боец проходил лечение в Ульяновском госпитале и после был снова отправлен на службу. С апреля связь с ним прервалась, а выйти на воинскую часть для женщины оказалось проблематичным», - рассказали в аппарате омбудсмена.Также поступали вопросы о невыдаче удостоверений ветерана боевых действий, просьбы обратить внимание на проблемы военнослужащих формирования «Шторм Z» и так далее.«Эти и многие другие вопросы взяты на контроль. По ряду обращений Юлией Жамбаловой будут инициированы проверки надзорными органами, часть вопросов будут совместно решаться с компетентными органами», - заверили в аппарате Уполномоченного по правам человека.