Общество 18.07.2025 в 10:19

Боец из Бурятии третий год находится в плену

Уполномоченного по правам человека просят посодействовать в его освобождении
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Текст: Андрей Константинов
Боец из Бурятии третий год находится в плену
Фото: архив «Номер один»
15–16 июля Уполномоченный по правам человека в Бурятии провела приемы граждан в Северо-Байкальском и Муйском районах Бурятии, а также в городе Северобайкальск. Всего на прием обратились более 50 человек.

Как сообщили в аппарате омбудсмена, в первый день приема основными темами обращений стали жилищные и земельные вопросы, а также проблемы в сфере здравоохранения. Кроме того, жители поднимали вопросы подключения к электросетям и жаловались на высокую стоимость твердого топлива. Так, одна из матерей участника СВО озвучила проблему высокой стоимости пиломатериалов для строительства пристроя к дому. А мать погибшего участника СВО сообщила о задержке с выплатой за орден Мужества, документы на которую были поданы в военкомат еще в 2024 году.

Второй день был полностью посвящен защите прав участников СВО и членов их семей.

Так, мать военнослужащего, который сейчас находится в отпуске, пожаловалась Юлии Жамбаловой, что воинская часть не отдает военный билет и паспорт на руки. Этот вопрос был оперативно взят в работу Военной прокуратурой Борзинского гарнизона.

Родители мобилизованных интересовались льготами для семей, условиями поступления в учебные заведения, пенсионным обеспечением родителей погибших ветеранов боевых действий. Поднимались вопросы получения выплат в связи с ранениями и гибелью, а также выплат за орден Мужества.

Тетя бойца из Муйского района рассказала, что ее племянник уже третий год находится в плену в отряде для инвалидов и попросила приложить все усилия для быстрейшего освобождения.

«Большое количество обращений поступило от родственников военнослужащих, которые заключили контракты с воинскими частями в других регионах, в том числе в ДНР и ЛНР. Родственники жалуются, что очень сложно установить контакты с руководством воинских частей по вопросам поиска пропавших без вести, лечения военнослужащих, выплат по ранению, увольнения по состоянию здоровья. Так, супруга военнослужащего рассказала, что он заключил контракт в Новосибирске. Получив ранение, боец проходил лечение в Ульяновском госпитале и после был снова отправлен на службу. С апреля связь с ним прервалась, а выйти на воинскую часть для женщины оказалось проблематичным», - рассказали в аппарате омбудсмена.

Также поступали вопросы о невыдаче удостоверений ветерана боевых действий, просьбы обратить внимание на проблемы военнослужащих формирования «Шторм Z» и так далее.

«Эти и многие другие вопросы взяты на контроль. По ряду обращений Юлией Жамбаловой будут инициированы проверки надзорными органами, часть вопросов будут совместно решаться с компетентными органами», - заверили в аппарате Уполномоченного по правам человека.
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