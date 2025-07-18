В Бурятии выявили массовые нарушения в сфере оплаты труда педагогов

Прокуратура Бурятии провела проверку в сфере оплаты труда педагогов образовательных учреждений. По ее итогам выявлены свыше 100 нарушений.«Установлены случаи незаконного включения премий и доплат за внеаудиторную деятельность в состав зарплаты сотрудников. Оспорены положения об оплате труда, которыми в состав компенсационных выплат включены доплаты за сложность, что является незаконным», - рассказали в надзорном ведомстве.Кроме того, прокуроры выявили факты несоответствия внутренних документов образовательных организаций нормам действующего закона. Так, правила внутреннего трудового распорядка ряда учреждений не содержали основания предоставления работникам отпуска без сохранения зарплаты. Коллективные договоры не предусматривали обязанность работодателя компенсировать задержку выплаты зарплаты.Также прокуроры потребовали привести в соответствие с законом правовые акты, допускающие неоднократное лишение сотрудников премии при наложении дисциплинарного взыскания.«Надзорные мероприятия в сфере защиты трудовых прав граждан продолжаются», - заверили в надзорном ведомстве.