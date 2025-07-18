В Улан-Удэ завершают ремонт самой длинной улицы в этом сезоне

В Улан-Удэ близится к завершению ремонт самого протяжённого дорожного участка этого года. Работы ведутся на улицах Мерецкова, Учебной и Светлой. 80% всех запланированных работ уже выполнено. Общая длина обновляемого участка — 1,2 километра, сообщили в Комитете по строительству.

— Уже уложили более 900 метров нового асфальта и обустроили тротуар. В работах задействована современная техника: асфальтоукладчик, три тяжёлых катка и десять самосвалов, — сообщил начальник Управления дорожного строительства Евгений Соболев.

Сейчас рабочие укладывают финишный слой асфальта и завершают обустройство тротуара. После чего начнётся устройство дождеприемников и разметка проезжей части.

Всего в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» отремонтируют 11 дорожных участков.

Фото: мэрия города