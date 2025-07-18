Общество 18.07.2025 в 11:48

Бурятию покинули федеральные пожарные

Они помогали тушить горящие леса
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Текст: Андрей Константинов
Бурятию покинули федеральные пожарные
Фото: федеральной Авиалесоохраны
В связи со стабилизацией лесопожарной обстановки из Бурятии выведены федеральные и межрегиональные силы Авиалесоохраны. Помощь республике в борьбе с огненной стихией оказали более 330 сотрудников федерального ведомства, а также Авиалесоохраны Тюменской, Архангельской, Вологодской, Кировской областей, Пермского, Хабаровского краев и наземной лесопожарной службы Иркутской области.

«В связи с тем, что более 80% территории региона представляют собой горные районы, ликвидация большинства пожаров шла в крайне сложных ландшафтных условиях, часто на склонах с крутизной более 40 градусов, называемых в среде горнолыжников «черными» из-за высокой сложности. Для переброски авиапожарных на тушение очагов в горной местности не всегда было возможно применять вертолеты. В таких случаях команды Авиалесоохраны добирались к кромкам на лодках. В ряде случаев – переходили вброд горные реки», - рассказали о сложностях работы в Бурятии в пресс-службе Авиалесоохраны.

Как отмечают в ведомстве, если в мае основная доля лесных пожаров была рукотворной, то в июне и июле причиной основной доли пожаров стали грозы. 

«Жара в летние месяцы переваливала за 35-40 градусов. Из-за дефицита осадков на фоне палящего зноя пересыхали водоемы», - говорят в Авиалесоохране.

Для тушения ряда пожаров парашютисты федеральной службы даже проводили взрывные работы. А летчики вызывали искусственные осадки.

Всего с 13 мая по 16 июля в Бурятии ликвидировали более 350 лесных пожаров. В итоге к вчерашнему утру в лесах республики остался лишь один очаг, однако за прошедший день возникло сразу пять новых возгораний.
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