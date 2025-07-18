Общество 18.07.2025 в 12:22

Мэру Улан-Удэ и его заместителям вручили благодарность от военных

Администрация города оказывает постоянную помощь бойцам на СВО
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Текст: Андрей Константинов
Мэру Улан-Удэ и его заместителям вручили благодарность от военных
Фото: мэрия Улан-Удэ
Сегодня мэру Улан-Удэ Игорю Шутенкову, его первому заместителю Сергею Гашеву и заместителю Николаю Намсараеву вручили благодарственные письма от имени командования 11-й Гвардейской десантно-штурмовой бригады. Руководители города отмечены за постоянную помощь бойцам на СВО.

«Ваша поддержка имеет для нас огромное значение. Это не только ощутимая материальная помощь, но и мощный стимул для наших солдат и офицеров, выполняющих свой долг по защите Родины. Мы глубоко признательны вам за понимание важности укрепления обороноспособности нашей страны и за личный вклад в поддержку военнослужащих. Ваше внимание и забота о нуждах армии являются ярким примером гражданской ответственности и патриотизма. Желаем вам всех благ и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество во благо нашей страны», – говорится в благодарственном письме.

Представители 11-й ОДШБР особо отметили, что благодаря поддержке администрации Улан-Удэ улучшена материально-техническая база, а это дает возможность высокоээфективной работы. В частности, налажена связь. 

- Наши бойцы сейчас на связи, в том числе с семьями, находясь в блиндажах. У нас есть связь с командованием, получаем боевые задачи, можем отчитываться. Это точная связь, - отметили военные.

В свою очередь мэр отметил, что помощь военным со стороны администрации города будет продолжена.

– Мы регулярно оказываем помощь нашим бойцам на передовой и отправляем все необходимое на фронт. В Бурятии по-прежнему и в полном объеме работают все программы поддержки воинов СВО и их семей. Из бюджетов всех уровней в республике оказывается максимальная помощь и на передовую, и на социальные программы, – сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.
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