Мэру Улан-Удэ и его заместителям вручили благодарность от военных

Сегодня мэру Улан-Удэ Игорю Шутенкову, его первому заместителю Сергею Гашеву и заместителю Николаю Намсараеву вручили благодарственные письма от имени командования 11-й Гвардейской десантно-штурмовой бригады. Руководители города отмечены за постоянную помощь бойцам на СВО.«Ваша поддержка имеет для нас огромное значение. Это не только ощутимая материальная помощь, но и мощный стимул для наших солдат и офицеров, выполняющих свой долг по защите Родины. Мы глубоко признательны вам за понимание важности укрепления обороноспособности нашей страны и за личный вклад в поддержку военнослужащих. Ваше внимание и забота о нуждах армии являются ярким примером гражданской ответственности и патриотизма. Желаем вам всех благ и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество во благо нашей страны», – говорится в благодарственном письме.Представители 11-й ОДШБР особо отметили, что благодаря поддержке администрации Улан-Удэ улучшена материально-техническая база, а это дает возможность высокоээфективной работы. В частности, налажена связь.- Наши бойцы сейчас на связи, в том числе с семьями, находясь в блиндажах. У нас есть связь с командованием, получаем боевые задачи, можем отчитываться. Это точная связь, - отметили военные.В свою очередь мэр отметил, что помощь военным со стороны администрации города будет продолжена.– Мы регулярно оказываем помощь нашим бойцам на передовой и отправляем все необходимое на фронт. В Бурятии по-прежнему и в полном объеме работают все программы поддержки воинов СВО и их семей. Из бюджетов всех уровней в республике оказывается максимальная помощь и на передовую, и на социальные программы, – сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.