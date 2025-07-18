Общество 18.07.2025 в 13:22

Инспекторов Россельхознадзора Бурятии притормозили с самовольными проверками

Пресечением самоуправства занималась местная прокуратура
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Инспекторов Россельхознадзора Бурятии притормозили с самовольными проверками

Инспекторами Россельхознадзора Бурятии накануне проведен ряд проверок, вследствие которых местные предприниматели были привлечены к административной ответственности. Учитывая, что проверки проводились без согласования с прокуратурой, проверяющие инспекторы сами оказались привлечены к дисциплинарному наказанию.

- Установлено, что контролирующим органом проведены проверки хозяйствующих субъектов без согласования с прокуратурой. Указанным лицам были внесены требования об устранении нарушений, а в связи с неисполнением этих требований предпринимателей привлекли к административной ответственности. Незаконная практика уже прекращена. Шесть должностных лиц Россельхознадзора привлечены к дисциплинарной ответственности, - рассказали в прокуратуре.

По протестам заместителя прокурора республики незаконные постановления о привлечении к административной ответственности предпринимателей отменены.

Фото: Номер один

Теги
проверка

Все новости

Во избежание ДТП в центре Улан-Удэ изменили движение больших автобусов
18.07.2025 в 13:36
Инспекторов Россельхознадзора Бурятии притормозили с самовольными проверками
18.07.2025 в 13:22
Мэру Улан-Удэ и его заместителям вручили благодарность от военных
18.07.2025 в 12:22
Бурятию покинули федеральные пожарные
18.07.2025 в 11:48
В Улан-Удэ завершают ремонт самой длинной улицы в этом сезоне
18.07.2025 в 11:35
У соболя в Бурятии появился новый дом
18.07.2025 в 11:19
Жительницу Бурятии обманули со второй попытки
18.07.2025 в 11:16
Школьник в Улан-Удэ устроил ДТП сев за руль без прав
18.07.2025 в 10:59
В Бурятии выявили массовые нарушения в сфере оплаты труда педагогов
18.07.2025 в 10:35
Боец из Бурятии третий год находится в плену
18.07.2025 в 10:19
ЗУРХАЙ
с 16 по 22 июля

Читайте также
Во избежание ДТП в центре Улан-Удэ изменили движение больших автобусов
Обновленное движение городского транспорта стартует с 19 июля
18.07.2025 в 13:36
Мэру Улан-Удэ и его заместителям вручили благодарность от военных
Администрация города оказывает постоянную помощь бойцам на СВО
18.07.2025 в 12:22
Бурятию покинули федеральные пожарные
Они помогали тушить горящие леса
18.07.2025 в 11:48
В Улан-Удэ завершают ремонт самой длинной улицы в этом сезоне
Ее протяженность составляет 1,2 км
18.07.2025 в 11:35
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru