Инспекторов Россельхознадзора Бурятии притормозили с самовольными проверками

Инспекторами Россельхознадзора Бурятии накануне проведен ряд проверок, вследствие которых местные предприниматели были привлечены к административной ответственности. Учитывая, что проверки проводились без согласования с прокуратурой, проверяющие инспекторы сами оказались привлечены к дисциплинарному наказанию.

- Установлено, что контролирующим органом проведены проверки хозяйствующих субъектов без согласования с прокуратурой. Указанным лицам были внесены требования об устранении нарушений, а в связи с неисполнением этих требований предпринимателей привлекли к административной ответственности. Незаконная практика уже прекращена. Шесть должностных лиц Россельхознадзора привлечены к дисциплинарной ответственности, - рассказали в прокуратуре.

По протестам заместителя прокурора республики незаконные постановления о привлечении к административной ответственности предпринимателей отменены.

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