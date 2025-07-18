В Улан-Удэ продлили запрет на посещение лесов

В Улан-Удэ продлили особый противопожарный режим в лесах. В связи с этим временно ограничено пребывание людей и въезд транспортных средств, сообщили в мэрии города.

В лесах и на прилегающих территориях запрещено разведение костров, проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня, сжигание порубочных остатков, мусора, сухой травы и бытовых отходов, сельхозпалы и приготовление пищи на открытом огне и углях.

Исключения составляют работы по охране лесов от пожаров, их воспроизводству и уходу за ними, а также аварийно-спасательные работы.

Ограничения не распространяются на сквозной проезд по дорогам общего пользования, посещение островов Комсомольский и Богородский, футбольного поля на Верхней Берёзовке, мест проведения общегородских массовых мероприятий, баз отдыха, стадионов, детских лагерей, тропы «Юбилейная» и «Здоровья» для скандинавской ходьбы.

Горожан предупредили, что патрулирование городских лесов продолжается, в том числе в выходные и праздничные дни.

Фото: Елена Кокорина