Проверка квартиры в новостройке

Вопрос: «Что нужно учесть при принятии квартиры у застройщика?»

Александр Олегович С.

Как проходит приемка:

- застройщик уведомляет письмом, СМС или звонком о готовности квартиры;

- вы осматриваете жилье;

- фиксируете недостатки в дефектной ведомости;

- подписываете акт или пишете отказ, если есть существенные нарушения.

После того как вы получили уведомление, у вас есть месяц на осмотр, а дефекты застройщик должен устранить за 45–60 дней.

Возьмите с собой. Документы: паспорт собственника, договор долевого строительства (ДДУ), план квартиры и проектную документацию.

Инструменты для проверки:

- рулетку для замеров площади;

- лазерный уровень, чтобы измерить перепады стен, пола и потолка;

- лампочку или АС-тестер для проверки розеток и выключателей;

- лист бумаги для проверки тяги вентиляции (приложите к решетке — он должен притягиваться);

- мел или смываемый маркер, чтобы отмечать недочеты прямо на поверхностях.

Объем проверок зависит от типа отделки:

- черновая: голые стены и потолок, базовые коммуникации (вода, электричество), окна и стяжка пола, без розеток и отделки;

- предчистовая: стены и потолок выровнены, установлены розетки, выключатели, есть подоконники, дверные коробки, пол подготовлен под финишное покрытие;

- чистовая: полностью готовая к заезду отделка, в том числе обои/плитка, установлены двери и сантехника, готовый пол — ламинат, плитка.

До подписания акта нужно проверить документы у застройщика: акт приема-передачи и ввода дома в эксплуатацию, технический и кадастровый паспорта, гарантии на двери, окна, сантехнику.

В квартире:

- площадь по договору и по факту: с помощью лазерной рулетки самостоятельно или обратитесь к кадастровому инженеру для более точных замеров;

- работу розеток, выключателей, вентиляции;

- ровность стен, пола, потолка;

- герметичность санузлов, отсутствие протечек.

Общедомовые зоны — лифты, подъезды, детские площадки.

Какие дефекты исправит застройщик:

- трещины, грибок и плесень на стенах, фасадах;

- щели, отверстия, не предусмотренные конструкцией;

- поломку лифтов;

- сбои в работе отопления, электропроводки, водопровода, вентиляции;

- протечки канализации;

- неисправность электрических сетей;

- засор в мусоропроводе;

- неровную стяжку пола;

- лопнувшие, негерметичные окна;

- неправильно установленные межкомнатные двери;

- отсутствие обещанной отделки или других условий по договору.

Если застройщик отказывается исправлять дефекты, то по закону вы можете требовать:

- бесплатно исправить все недостатки;

- снизить цену квартиры за недочеты;

- компенсировать ваши расходы на ремонт.

Требования нужно заявить письменно в срок до 60 дней.

Как оформить акт несоответствия. Потребовать устранить недочеты можно через акт о несоответствии:

- составьте документ в двух экземплярах и укажите дату и место проверки, все дефекты;

- попросите всех участников осмотра оставить в акте свои данные и подписи с расшифровкой;

- представитель застройщика должен поставить печать компании на акте — проверьте ее;

- направьте документ застройщику заказным письмом с уведомлением.

Если компания игнорирует обращение, то приложите акт к исковому заявлению в суд.

Если застройщик отказывается признавать недостатки:

- сфотографируйте/зафиксируйте на видео все дефекты;

- напишите отказ от подписания акта;

- отправьте застройщику заказным письмом с уведомлением список недостатков, требование их устранить и предложение составить новый акт.

Если документы вы передаете лично, представитель застройщика должен поставить отметку о принятии, число, подпись и печать организации на вашем экземпляре письма.

Компромиссный вариант приемки с дефектами. Если срочно нужна квартира, но есть недочеты, подпишите акт. При этом:

- перечислите в нем все недостатки;

- укажите срок их исправления.

Проверьте, чтобы в акте были ваше требование об исправлении, и письменная заверенная подписью и печатью гарантия застройщика — это сделать.

Важно! Подходит, только если дефекты некритичные и вы проконсультировались с юристом, который поможет составить акт приемки с учетом ваших интересов.