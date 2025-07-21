Проверка квартиры в новостройке
Вопрос: «Что нужно учесть при принятии квартиры у застройщика?»
Александр Олегович С.
Как проходит приемка:
- застройщик уведомляет письмом, СМС или звонком о готовности квартиры;
- вы осматриваете жилье;
- фиксируете недостатки в дефектной ведомости;
- подписываете акт или пишете отказ, если есть существенные нарушения.
После того как вы получили уведомление, у вас есть месяц на осмотр, а дефекты застройщик должен устранить за 45–60 дней.
Возьмите с собой. Документы: паспорт собственника, договор долевого строительства (ДДУ), план квартиры и проектную документацию.
Инструменты для проверки:
- рулетку для замеров площади;
- лазерный уровень, чтобы измерить перепады стен, пола и потолка;
- лампочку или АС-тестер для проверки розеток и выключателей;
- лист бумаги для проверки тяги вентиляции (приложите к решетке — он должен притягиваться);
- мел или смываемый маркер, чтобы отмечать недочеты прямо на поверхностях.
Объем проверок зависит от типа отделки:
- черновая: голые стены и потолок, базовые коммуникации (вода, электричество), окна и стяжка пола, без розеток и отделки;
- предчистовая: стены и потолок выровнены, установлены розетки, выключатели, есть подоконники, дверные коробки, пол подготовлен под финишное покрытие;
- чистовая: полностью готовая к заезду отделка, в том числе обои/плитка, установлены двери и сантехника, готовый пол — ламинат, плитка.
До подписания акта нужно проверить документы у застройщика: акт приема-передачи и ввода дома в эксплуатацию, технический и кадастровый паспорта, гарантии на двери, окна, сантехнику.
В квартире:
- площадь по договору и по факту: с помощью лазерной рулетки самостоятельно или обратитесь к кадастровому инженеру для более точных замеров;
- работу розеток, выключателей, вентиляции;
- ровность стен, пола, потолка;
- герметичность санузлов, отсутствие протечек.
Общедомовые зоны — лифты, подъезды, детские площадки.
Какие дефекты исправит застройщик:
- трещины, грибок и плесень на стенах, фасадах;
- щели, отверстия, не предусмотренные конструкцией;
- поломку лифтов;
- сбои в работе отопления, электропроводки, водопровода, вентиляции;
- протечки канализации;
- неисправность электрических сетей;
- засор в мусоропроводе;
- неровную стяжку пола;
- лопнувшие, негерметичные окна;
- неправильно установленные межкомнатные двери;
- отсутствие обещанной отделки или других условий по договору.
Если застройщик отказывается исправлять дефекты, то по закону вы можете требовать:
- бесплатно исправить все недостатки;
- снизить цену квартиры за недочеты;
- компенсировать ваши расходы на ремонт.
Требования нужно заявить письменно в срок до 60 дней.
Как оформить акт несоответствия. Потребовать устранить недочеты можно через акт о несоответствии:
- составьте документ в двух экземплярах и укажите дату и место проверки, все дефекты;
- попросите всех участников осмотра оставить в акте свои данные и подписи с расшифровкой;
- представитель застройщика должен поставить печать компании на акте — проверьте ее;
- направьте документ застройщику заказным письмом с уведомлением.
Если компания игнорирует обращение, то приложите акт к исковому заявлению в суд.
Если застройщик отказывается признавать недостатки:
- сфотографируйте/зафиксируйте на видео все дефекты;
- напишите отказ от подписания акта;
- отправьте застройщику заказным письмом с уведомлением список недостатков, требование их устранить и предложение составить новый акт.
Если документы вы передаете лично, представитель застройщика должен поставить отметку о принятии, число, подпись и печать организации на вашем экземпляре письма.
Компромиссный вариант приемки с дефектами. Если срочно нужна квартира, но есть недочеты, подпишите акт. При этом:
- перечислите в нем все недостатки;
- укажите срок их исправления.
Проверьте, чтобы в акте были ваше требование об исправлении, и письменная заверенная подписью и печатью гарантия застройщика — это сделать.
Важно! Подходит, только если дефекты некритичные и вы проконсультировались с юристом, который поможет составить акт приемки с учетом ваших интересов.