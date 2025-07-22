Общество 22.07.2025 в 09:00

Неиспользованный отпуск

Инструкция для работодателей
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Текст: Номер один
Неиспользованный отпуск
Номер один

Вопрос: «Что важно знать работодателям про отпуск работников?»

Юрий П.

По ст. 114, 115 ТК РФ работникам положен ежегодный оплачиваемый отпуск (28 календарных дней). Отпуск нельзя заменять деньгами, кроме части, превышающей 28 дней (ст. 126 ТК РФ, письмо Роструда от 11.10.2023 № ПГ/21367-6-1).

Когда отпуск предоставляется досрочно (ст. 122 ТК РФ):

- после 6 месяцев работы (или раньше по соглашению);

- без согласования – беременным, несовершеннолетним, усыновителям детей до 3 месяцев.

График отпусков обязателен (ст. 123 ТК РФ):

- утверждается за 2 недели до нового года;

- работник должен быть уведомлен за 2 недели до отпуска.

Согласно ст. 124 ТК РФ отпуск можно перенеcти, если:

- работник болел или выполнял гособязанности;

- работодатель не выплатил отпускные или не предупредил вовремя;

- по согласию работника – если отпуск мешает работе (но не более чем на 12 месяцев).

Запрещено (ст. 124 ТК РФ):

- не предоставлять отпуск 2 года подряд;

- лишать отпуска несовершеннолетних и работников с вредными условиями.

Риски для работодателя:

- штраф по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (30–50 тыс. руб. – юрлицо, 1–5 тыс. руб. – ИП/руководитель);

- невозможность заменить отпуск деньгами (кроме излишка свыше 28 дней).

Если работник вышел из отпуска досрочно. ТК РФ не запрещает работнику прервать отпуск по своей инициативе, но:

- это не отзыв из отпуска (по ч. 2 ст. 125 ТК РФ отзыв возможен только с согласия работника);

- работник должен написать заявление в свободной форме, чтобы избежать претензий.

Что делать работодателю:

1. следить за графиком отпусков – не допускать накопления неотгулянных дней;

2. не заменять отпуск деньгами (кроме случаев, когда отпуск больше 28 дней);

3. фиксировать досрочный выход – брать заявление от работника.

Неиспользованные отпуска – риск штрафов. Работодатель должен обеспечивать их своевременное использование, а не ждать, пока сотрудник сам попросит.

 

 

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