Очередь в детский сад
Вопрос: «Как проверить, получил ли ребенок место в детском саду?»
Ольга Ивановна М.
Когда родители подают заявление на зачисление в садик, ребёнка записывают в очередь. Узнать место в очереди может только тот родитель или законный представитель, который подавал документы.
Позиция зависит:
- от даты подачи заявления — чем раньше, тем выше;
- наличия льгот.
Без очереди зачисляют детей:
- судей и прокуроров;
- сотрудников Следственного комитета;
- военных и добровольцев СВО, погибших при исполнении;
- ликвидаторов аварии на ЧАЭС и пострадавших от радиации.
Далее зачисляют детей:
- с инвалидностью;
- из многодетных семей;
- родителей с инвалидностью;
- военнослужащих, включая участников СВО;
- сотрудников полиции, ФСИН, ФССП, таможни и пожарных.
Также, если брат или сестра уже посещает этот детский сад, младший ребёнок получает приоритет при зачислении.
Если подавали заявление на Госуслугах:
1. информацию по всем вашим заявлениям в сад можно найти на странице
заявлений → «Статусы заявлений по детским садам». После регистрации обращения вам присвоят индивидуальный номер;
2️. как только статус сменится на «Ожидание направления», его можно будет отследить;
3️. при любом изменении статуса вы получите уведомление в личном кабинете.
Если в местном управлении образованием — узнаете лично или по телефону. Нужно будет назвать:
- номер заявления;
- данные родителя;
- номер свидетельства о рождении ребёнка.
Когда подойдёт очередь, в личный кабинет придёт направление в детский сад. Оно действительно 30 дней — за это время необходимо:
- подать документы в указанный детский сад;
- заключить с ним договор.