Очередь в детский сад

Вопрос: «Как проверить, получил ли ребенок место в детском саду?»

Ольга Ивановна М.

Когда родители подают заявление на зачисление в садик, ребёнка записывают в очередь. Узнать место в очереди может только тот родитель или законный представитель, который подавал документы.

Позиция зависит:

- от даты подачи заявления — чем раньше, тем выше;

- наличия льгот.

Без очереди зачисляют детей:

- судей и прокуроров;

- сотрудников Следственного комитета;

- военных и добровольцев СВО, погибших при исполнении;

- ликвидаторов аварии на ЧАЭС и пострадавших от радиации.

Далее зачисляют детей:

- с инвалидностью;

- из многодетных семей;

- родителей с инвалидностью;

- военнослужащих, включая участников СВО;

- сотрудников полиции, ФСИН, ФССП, таможни и пожарных.

Также, если брат или сестра уже посещает этот детский сад, младший ребёнок получает приоритет при зачислении.

Если подавали заявление на Госуслугах:

1. информацию по всем вашим заявлениям в сад можно найти на странице

заявлений → «Статусы заявлений по детским садам». После регистрации обращения вам присвоят индивидуальный номер;

2️. как только статус сменится на «Ожидание направления», его можно будет отследить;

3️. при любом изменении статуса вы получите уведомление в личном кабинете.

Если в местном управлении образованием — узнаете лично или по телефону. Нужно будет назвать:

- номер заявления;

- данные родителя;

- номер свидетельства о рождении ребёнка.

Когда подойдёт очередь, в личный кабинет придёт направление в детский сад. Оно действительно 30 дней — за это время необходимо:

- подать документы в указанный детский сад;

- заключить с ним договор.