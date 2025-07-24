Общество 24.07.2025 в 09:00

Досрочные пенсии

Кто имеет право?
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Текст: Номер один
Досрочные пенсии
Pixabay

Вопрос: «Кто имеет право на досрочную пенсию в следующем году?» 

Ирина Тимофеевна С.

В 2026 году оформить страховую пенсию смогут мужчины в возрасте 64 лет и женщины 59 лет. Обязательное условие — есть 15 лет стажа и 30 пенсионных коэффициентов (ИПК).

Некоторые категории граждан могут выйти на пенсию раньше, если на лицевом счете отражено 30 ИПК. Вот несколько примеров, а полный список и условия — в статьях 30–32 Федерального закона № 400-ФЗ от 28.12.2013.

Работа во вредных условиях:

- возраст выхода на пенсию: мужчины — 50 лет, женщины — 45 лет;

- требуемый страховой стаж: мужчины — 20 лет, женщины — 15 лет;

- стаж работы во вредных условиях: мужчины — 10 лет, женщины — 7,5 лет.

Работа в тяжелых условиях:

- возраст выхода на пенсию: мужчины — 55 лет, женщины — 50 лет;

- требуемый страховой стаж: мужчины — 25 лет, женщины — 20 лет;

- стаж работы в тяжелых условиях: мужчины — 12,5 лет, женщины — 10 лет.

Педагогическая деятельность в организациях для детей. Оформить страховую пенсию независимо от возраста можно через 5 лет после достижения 25-летнего педагогического стажа.

Лечебная деятельность в медицинских организациях. Независимо от возраста через 5 лет после достижения врачебного стажа:

- не менее 25 лет работы — в сельской местности и поселках городского типа;

- не менее 30 лет — в сельской местности и в городе или только в городе

Многодетность. Женщинам при наличии 15 лет страхового стажа пенсия назначается в зависимости от количества детей, если их воспитали минимум до 8 лет:

- 5 и более — в 50 лет;

- 4 детей — в 56 лет;

- 3 детей — в 57 лет.

Наличие ребенка с инвалидностью. Один из родителей инвалида с детства, воспитавший его до 8 лет, имеет право на досрочную пенсию:

- мужчина — в 55 лет при страховом стаже от 20 лет;

- женщина — в 50 лет при страховом стаже в 15 лет.

 

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