ВСЖД выделила на подготовку лицеев к 1 сентября 160 млн рублей

На Восточно-Сибирской железной дороге завершается подготовка образовательных учреждений к 1 сентября. В этом году на капитальный ремонт и обновление зданий выделено 160 млн рублей, сообщили в пресс-службе ВСЖД.Эти средства направлены на модернизацию зданий лицеев РЖД, расположенных в Улан-Удэ, Вихоревке и Тайшете, а также детского сада №59 в Иркутске. Подготовка охватывает все 12 образовательных учреждений ВСЖД.Особенностью этого года стало привлечение к работам 180 старшеклассников из числа воспитанников лицеев. Ребята вступили в «Трудовые отряды», заключив первые трудовые договоры и получив возможность участвовать в несложных вспомогательных работах с оплатой труда.Педагогический состав РЖД лицеев и детских садов полностью укомплектован. В День знаний за парты сядут 270 первоклассников, а всего в новом учебном году в учреждениях ВСЖД будут обучаться почти 3 тысячи детей.