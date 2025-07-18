Зампред правительства России оценил искусственный интеллект в Бурятии

18 июля в Улан-Удэ проходит рабочая поездка заместителя председателя правительства Российской Федерации – руководителя аппарата правительства Российской Федерации Дмитрия Григоренко. Он прилетел, чтобы познакомиться с цифровизацией жизни Бурятии, рассмотреть достижения, обсудить перспективы развития и имеющиеся проблемы.

Бурятия уходит в «цифру»

Цифровизация, внедрение в жизнь элементов искусственного интеллекта и развитие всего, что с этим связано (центры обработки данных, микроэлектроника и т. д.), становится одним из главных направлений перспективного развития страны. Бурятия тоже включилась в эту работу.

«Уважаемый Дмитрий Юрьевич, в первую очередь, спасибо, что нашли время к нам приехать. Это крайне актуальные вопросы. Все развитие сейчас, в любом случае, идет через цифровизацию: от социальной сферы до производственной, все направления – через «цифру», искусственный интеллект и внедрение новых технологий. Мы стараемся идти в ногу со временем, создаем свои системы и, безусловно, интегрируемся во все федеральные», – отметил Алексей Цыденов, глава Бурятии.

В рамках поездки Дмитрия Григоренко прошло совещание по вопросам цифрового развития региона. Высокому гостю представили ряд интересных разработок республики, также он посетил отдельные учреждения в Улан-Удэ.

Среди разработок, представленных вниманию Дмитрия Григоренко, особый интерес вызывают проекты, связанные с медициной и здоровьем человека. Одной из них стала система поддержки принятия врачебных решений на основе искусственного интеллекта. Для демонстрации ее включили на большом экране.

«На основе электронных документов данная система формирует основные параметры здоровья: значимые заболевания, показатели в динамике. На основании этих данных формируются основные риски по профильным заболеваниям – сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, заболевания органов дыхания и т. д. Это отображается на рабочем месте врача. В разделе «Контроль» отображается информация о необходимости постановки на диспансерное наблюдение, основные заболевания», – доложили зампреду правительства России.

Эта система поддержки, пояснили презентовавшие ее, уже внедряется непосредственно в медучреждениях. Представитель улан-удэнской городской больницы №5 привел некоторые детали работы системы.

«На основе данных, отражается суммарный сердечно-сосудистый риск. На основании симптомов система предлагает обследовать пациента на соответствующие заболевания. Подсказывает на основе искусственного интеллекта. Вот рекомендации какие обследования нужно пройти», – рассказал врач, показывая на экране пример работы с пациентом.

В итоге система дает рекомендации врачу, которому предстоит принять окончательное решение. В том числе даются рекомендации по корректировке образа жизни пациента. Кое-что можно даже распечатать и выдать пациенту на руки.

Еще одной разработкой, с которой познакомили высокого гостя, стал пульсодиагностический комплекс «Система диагностики и коррекции».

«Наша система направлена на то, чтобы каждый человек мог определить состояние своего здоровья задолго до обращения к врачу. Наше исследование основано на тысячелетнем опыте восточной медицины: как известно, врачи тибетской медицины определяют состояние здоровья по пульсовому сигналу», – рассказали авторы проекта.

Но учиться такому мастерству нужно много времени.

Современные технологии позволили разработать датчик. Сигнал записывается и обрабатывается в программно-аппаратном комплексе, который использует в своей работе искусственный интеллект. Формируется график.

«Это цифровая модель здоровья человека. Мы видим две основные линии на графике. Мы называем их «коридором здоровья». В случае, когда график пациента пересекает верхнюю границу, это свидетельствует о том, что в организме человека идут воспалительные процессы. С точки зрения восточной медицины, это болезни жара. Если пересекает нижнюю границу, то это дисфункция и, как правило, хронические заболевания, в восточной медицине трактуемые как заболевания холода», – раскрыли некоторые детали разработчики.

Данные, которые дает пульсодиагностический комплекс, призваны оказать поддержку в диагностике и лечении.

Дмитрий Григоренко: «Это замечательно»

Показали и другие разработки.

«Мы посмотрели определённые проекты по медицине, безопасному городу, транспорту. Много делается на базе местного университета с участием студентов. Это производит впечатление. Это замечательно. Ещё большее впечатление производят горящие глаза и желание не столько сделать, сколько доказать, что то, что делается, – это лучшие решения», – отметил Дмитрий Григоренко после знакомства с представленными проектами.

Он сказал, что самое главное – это то, что эти решения есть, и теперь надо подумать, как помочь разработчикам, чтобы они стали типовыми решениями и использовались.

Особое внимание зампред обратил на то, что сервисы, с которыми его познакомили, так или иначе используют искусственный интеллект.

«Он серьёзно упрощает процессы – какие-то типовые операции берёт на себя. И готов уже давать какие-то рекомендации, в том числе и врачам. Конечно, нужно подхватывать лучшие решения и масштабировать», – одобрил федеральный гость.

«Цифра» повышает эффективность и прозрачность

Дмитрий Григоренко сообщил, что Республика Бурятия в рамках национального проекта «Экономика данных», нацеленного на оцифровывание многих процессов, участвует в пилотном проекте по внедрению «дашборда губернатора».

«Дашборд губернатора» – это, фактически, экранная форма тех задач, которые стоят перед субъектом Российской Федерации. С одной стороны, субъект Российской Федерации видит, какие задачи, относящиеся к этому субъекту, реализуются в федеральном правительстве. Начиная от каких-то законопроектов, нормативно-правовых актов или поручений, то есть от документооборота, который относится непосредственно к решениям по конкретному субъекту Российской Федерации, и заканчивая движением денег – всё видно на одном экране. Это очень удобно», – сказал зампред федерального правительства.

Удобство заключается не только в ускорении принятия решений, но и в прозрачности.

«Мы видим, что у каждого происходит, чтобы, конечно, нам синхронизироваться между собой. И здесь у нас Республика Бурятия среди пилотных регионов, которые «дашборд губернатора» запустили», – отметил высокий гость, поблагодарив за активность, за то, что Бурятия пробует везде быть первой, внедрять всё новое.

Алексей Цыденов также поблагодарил за включение республики в «пилот» по «дашборду губернатора».

«Пользуюсь лично. У нас два основных направления: поручения правительства, которые на контроле у меня самого, и ход реализации основных проектов капстроя. Это, безусловно, прямое подспорье», – подтвердил глава Бурятии.

«Дашборд» уже привел к росту в регионе внутренней дисциплины.

«Нашли то, что у нас есть задержки по отчётности. Мы знаем, что мы сделали, а отчёт не прошёл. Это, в том числе, искажает данные на федеральном уровне и, соответственно, влияет на принятие решений. Внутренняя дисциплина сразу подросла не только в реализации, но и ещё в правильном оформлении», – сообщил Алексей Цыденов.

Дмитрий Григоренко предложил также обсудить вопрос развития соответствующей инфраструктуры. Ведь цифровизация ведётся на базе инфраструктуры, надо обращать внимание на создание центров обработки данных.

«Мы на сегодняшний день все уже давным-давно привыкли к тому, что Интернет у нас везде, доступность Интернета очень большая. И всем нужен не просто Интернет по Wi-Fi, а быстрый и дешёвый Интернет. Это тоже важная задача, мы ни в коем случае не должны здесь ухудшить то, что есть. Нам, конечно, нужно дальше на эту тему работать. Я, кстати, обратил внимание, что в Улан-Удэ так очень качественно, стройно вышки сотовой связи стоят, в системном порядке. На самом деле, очень классно», – подчеркнул Дмитрий Григоренко в ходе рабочей поездки.

Отдельно зампред российского правительства выделил тему портала «Госуслуг» федерального и регионального уровня. Надо продолжить работу над переводом различных государственных услуг, различных функций в «цифре» в формат жизненных ситуаций (чтобы услуги были как бы скомпонованы в наборы, категории, необходимые в той или иной ситуации).

«Это сильнейшее упрощение. Потому что у нас уже, допустим, только на федеральном портале более 1600 различного рода государственных услуг и сервисов. Конечно, это, с одной стороны, классно, что это много. А с другой стороны, так вот «с кондачка», с одного раза, зайти и найти то, что нужно… Граждане просят ещё проще, ещё удобнее, проактивнее. Перевод услуг в жизненную ситуацию – это примерно 15-17 услуг одна жизненная ситуация», – акцентировал он на пользе такого подхода для граждан.

Приезд в Бурятию зампреда российского правительства говорит о том, что регион активно осваивает новейшие технологии, разрабатывает и внедряет собственные продукты с применением искусственного интеллекта, настроен и дальше продвигаться в этом направлении. В республике есть свои таланты, свои идеи. Они уже сегодня повышают качество жизни граждан, дают новый толчок в развитии.

Фото «Номер один».



