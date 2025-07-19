Общество 19.07.2025 в 12:36

В районе Бурятии проверили мусорное поле

Осмотрели место временного складирования отходов
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Текст: Татьяна Жамсуева
В районе Бурятии проверили мусорное поле
Фото от БМПП

В ходе рабочей поездки в Прибайкальский район Бурятии, Байкальским межрегиональным природоохранным прокурором проведен осмотр места временного складирования отходов, в том числе с территории ЦЭЗ БПТ, расположенное около с. Турунтаево Прибайкальского района 

При осмотре места складирования ТКО установлены факты нахождения мусора за пределами территории, отсутствие средств фиксации поступающих отходов и иные нарушения требований законодательства об отходах производства и потребления. По итогам даны поручения Восточно-Байкальскому межрайонному природоохранному прокурору об устранении нарушений требований законодательства, ситуация взята под контроль.

Как долго будут складироваться отходы в этом месте неизвестно. Как бы временное не стало постоянным.

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