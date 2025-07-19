В районе Бурятии проверили мусорное поле

В ходе рабочей поездки в Прибайкальский район Бурятии, Байкальским межрегиональным природоохранным прокурором проведен осмотр места временного складирования отходов, в том числе с территории ЦЭЗ БПТ, расположенное около с. Турунтаево Прибайкальского района

При осмотре места складирования ТКО установлены факты нахождения мусора за пределами территории, отсутствие средств фиксации поступающих отходов и иные нарушения требований законодательства об отходах производства и потребления. По итогам даны поручения Восточно-Байкальскому межрайонному природоохранному прокурору об устранении нарушений требований законодательства, ситуация взята под контроль.



Как долго будут складироваться отходы в этом месте неизвестно. Как бы временное не стало постоянным.