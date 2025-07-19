Общество 19.07.2025 в 14:16

Бурятия реализует опыт совмещения услуг почты и МФЦ

Это позволяет сохранять рабочие места и обеспечивает услугами связи в отдаленных районах
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Текст: Татьяна Жамсуева
Бурятия реализует опыт совмещения услуг почты и МФЦ
фото от пресс-службы Правительства РБ

33 отделения почтовой связи в 16 муниципальных районах Бурятии выполняют функционал МФЦ. Данная мера призвана сохранить почтовую службу в отдалённых сёлах. В ходе рабочей поездки заместитель Председателя Правительства – Руководитель Аппарата Правительства России Дмитрий Григоренко посетил МФЦ Республики Бурятия и ознакомился с организацией работы службы и отметил рациональный подход республики к управлению ресурсами, в частности, объединение служб почты и МФЦ в сельских районах. Этот опыт уникален в стране и позволяет сохранять рабочие места в отдалённых районах, обеспечивая госуслугами на местах.  

- У нас закрывались почтовые отделения, потому что малый объем работы — маленькая зарплата. Человек на полставки не хочет работать, и отделение закрывается. И из этого населенного пункта люди 4-5 часов едут до райцентра, чтобы в МФЦ какую-то услугу получить. Мы объединили функционал почты и МФЦ, установили заработную плату для сотрудников, то есть человек получает половину от почты, половину от нашего МФЦ. В итоге: человек на полной зарплате, сохранено рабочее место, почта работает, а получатели услуг решают вопросы на месте, - рассказал о принятых мерах Глава Бурятии Алексей Цыденов.  

МФЦ Бурятии сейчас - это 25 многофункциональных центров, 100 территориально обособленных структурных подразделений, которые находятся в районах Республики Бурятия. Всего в МФЦ оказывается более 200 видов государственных, муниципальных услуг. Ежедневно через всю сеть МФЦ Республики Бурятия проходит порядка 6000 обращений жителей. 

В МФЦ организован центр телефонного обслуживания - колл-центр, в котором осуществляются консультационные услуги. Кроме того, развернут голосовой робот Улана. 

 

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