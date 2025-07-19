Общество 19.07.2025 в 16:02

Жителей Бурятии познакомят с историей Байкальского судоходства

Лекция и презентация книги пройдет в Танхое
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Текст: Татьяна Жамсуева
Жителей Бурятии познакомят с историей Байкальского судоходства
фото: Дарима Батуева

Есть уникальная возможность узнать интересные факты о водных плаваниях на Байкале: от первых экспедиций до легендарной Байкальской переправы. Ведь недаром Байкал нарекают морем. 26 июля «Байкальский биосферный заповедник» в п. Танхой проводит лекцию по истории Байкало-селенгинского судоходства от первых походов до 1921 года.

Лектор – Ведерников Юрий Владимирович ст. научный сотрудник Музея истории подводных сил России (Санкт-Петербург), автор книг по истории российского мореплавания и кораблекрушений.

Начало в 17-00, вход свободный, подробная информация на сайте Заповедника.

 

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с 16 по 22 июля

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