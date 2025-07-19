Жителей Бурятии познакомят с историей Байкальского судоходства

Есть уникальная возможность узнать интересные факты о водных плаваниях на Байкале: от первых экспедиций до легендарной Байкальской переправы. Ведь недаром Байкал нарекают морем. 26 июля «Байкальский биосферный заповедник» в п. Танхой проводит лекцию по истории Байкало-селенгинского судоходства от первых походов до 1921 года.

Лектор – Ведерников Юрий Владимирович ст. научный сотрудник Музея истории подводных сил России (Санкт-Петербург), автор книг по истории российского мореплавания и кораблекрушений.

Начало в 17-00, вход свободный, подробная информация на сайте Заповедника.