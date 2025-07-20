Общество 20.07.2025 в 12:51

Иркутские ученые не обнаружили чуму у монгола, съевшего сурка

Российские специалисты выехали в Монголию для противочумных мероприятий
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Текст: Иван Иванов
Иркутские ученые не обнаружили чуму у монгола, съевшего сурка

Роспотребнадзором установлено постоянное взаимодействие с монгольскими специалистами в связи с регистрацией 11 июля 2025 года случая подозрения на заболевание человека чумой в г. Улгий, аймак Баян-Улгий. По имеющейся информации, заболевший употреблял в пищу добытого серого сурка (расстояние от места добычи сурка до границы РФ составляет 200 км).

Организован комплекс мер, направленный на недопущение распространения инфекции. Пациент изолирован, проходит курс лечения. Выявлены и изолированы контактные лица. Биологический материал от заболевшего исследован на базе мобильной лаборатории Роспотребнадзора. Высокочувствительным методом ПЦР ДНК возбудителя чумы не обнаружена.

В настоящее время в трансграничном очаге чумы на территории Монголии специалистами Алтайской противочумной станции Роспотребнадзора и Иркутского противочумного института Роспотребнадзора совместно со специалистами аймачного Центра зоонозных инфекций и Национального Центра зоонозных инфекций Монголии осуществляется эпизоотологическое обследование с использованием мобильной противоэпидемической лаборатории Роспотребнадзора.

Фото: freepik.com
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