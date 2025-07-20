Общество 20.07.2025 в 13:56

В Бурятии ожидается ухудшение погоды

Синоптики предупреждают о порывах ветра до 22 м/с
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Текст: Макар Захаров
В Бурятии ожидается ухудшение погоды

21 июля прогнозируют резкое ухудшение погодных условий. По данным регионального управления РСЧС, в республике ожидаются дожди, грозы, ливни и местами град. Порывы ветра могут достигать 22 м/с.

Спасатели настоятельно рекомендуют жителям воздержаться от дальних поездок, походов в горы и выездов к водоемам. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефону службы спасения 112.

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с 16 по 22 июля

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