В Бурятии ожидается ухудшение погоды

21 июля прогнозируют резкое ухудшение погодных условий. По данным регионального управления РСЧС, в республике ожидаются дожди, грозы, ливни и местами град. Порывы ветра могут достигать 22 м/с.

Спасатели настоятельно рекомендуют жителям воздержаться от дальних поездок, походов в горы и выездов к водоемам. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефону службы спасения 112.